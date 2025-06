Reddit verklagt KI-Startup Anthropic – Aktie rast um 6 Prozent nach oben!

Die Klage wurde am Mittwoch vor einem Bundesgericht in San Francisco eingereicht und enthält scharfe Vorwürfe gegen das von ehemaligen OpenAI-Führungskräften gegründete Unternehmen. Reddit wirft Anthropic vor, "das soziale Netzwerk systematisch ausgeplündert" zu haben, um sein KI-Flaggschiff Claude mit nutzergenerierten Inhalten zu trainieren – ohne Erlaubnis oder Vergütung.

"Anthropic präsentiert sich als moralisches Gegenmodell in der KI-Branche – doch ihre Geschäftspraktiken zeichnen ein anderes Bild," heißt es gleich zu Beginn der Klageschrift.

Kommerzielle Ausbeutung ohne Gegenleistung

Reddit argumentiert, dass seine Plattform auf dem Vertrauen und der Beteiligung von Millionen von Nutzerinnen und Nutzern basiert – deren Beiträge nun unrechtmäßig von Anthropic für milliardenschwere Geschäftsmodelle verwertet würden.

"Anthropic glaubt offenbar, es könne sich an den Inhalten bedienen, wie es ihm gefällt – ohne Regeln, ohne Rücksicht, ohne Konsequenzen," erklärt Reddit in der Klageschrift.

Die Plattform betont, dass sie klare Regeln und Lizenzbedingungen für die Nutzung ihrer Inhalte habe – und dass große Player wie OpenAI und Google diese respektieren. Beide Unternehmen haben laut Reddit explizite Vereinbarungen zur Nutzung öffentlich zugänglicher Inhalte unterzeichnet – mit dem Ziel, die Privatsphäre der Community zu wahren und eine faire Entlohnung sicherzustellen.

Anthropic wies die Vorwürfe in einer E-Mail-Stellungnahme entschieden zurück und kündigte an, sich energisch gegen die Klage von Reddit zu verteidigen.

Börsenreaktion: Reddit-Aktie zieht deutlich an

An der Börse kam die Nachricht gut an. Die Reddit-Aktie notiert aktuell bei 119,21 US-Dollar und legte damit um 6,6 Prozent zu (Stand: 9:00 Uhr MESZ). Offenbar sehen Anleger in dem juristischen Schritt ein Zeichen für zunehmende Kontrolle über die eigenen Datenbestände – ein strategisch wertvolles Asset im Zeitalter datenhungriger KI-Modelle.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion