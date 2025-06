"Genossenschaften sind Macher und nicht Verhinderer" / Vom Deutschen Raiffeisentag 2025 geht Aufbruchstimmung aus. (FOTO)

Berlin (ots) - Die mehr als 1.600 Genossenschaften und genossenschaftlich

orientierten Unternehmen der Agrar- und Ernährungswirtschaft in Deutschland sind

bereit für eine neue Ära der Zusammenarbeit zwischen Politik und Wirtschaft.

Dieses Signal ging deutlich vom Deutschen Raiffeisentag 2025 aus. "Unsere

Unternehmen stehen auf dem Startblock, um nun schnell die Fesseln zu lösen und

ins Machen zu kommen. Es herrscht Aufbruchstimmung", sagte der Präsident des

Deutschen Raiffeisenverbands (DRV), Franz-Josef Holzenkamp. Er machte deutlich:

"Erfolge aus der Wirtschaft und in der Praxis erprobte Vorleistungen müssen

gehört und in die politische Arbeit der neuen Bundesregierung einfließen. Wir

brauchen nun Tempo bei Entscheidungen für spürbare bürokratische und finanzielle

Entlastungen sowie für mehr Verlässlichkeit. Dies wird Investitionen auslösen

und Wertschöpfung schaffen." Vor der Rekordbesucherzahl von rund 350

Führungskräften der genossenschaftlichen Agrar- und Ernährungswirtschaft

erneuerte der DRV-Präsident sein Angebot an die Politik, "gemeinsam auf

Augenhöhe um die besten Lösungen zu ringen".



Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: "Dieses Angebot nehme ich sehr

gerne an", sagte der neue Bundesminister für Landwirtschaft, Ernährung und

Heimat, Alois Rainer, und ergänzte, dass der DRV und seine Mitgliedsunternehmen

wichtige Ansprechpartner für das Ministerium seien. Er ließ keinen Zweifel

daran, dass er Genossenschaften als unentbehrlich entlang der

Wertschöpfungskette Ernährung ansieht: "Sie sind ein unverzichtbarer

Stützpfeiler der Landwirtschaft. Sie sind Macher und nicht Verhinderer. Die

Interessen der Genossenschaft werden wir entsprechend auch berücksichtigen. Wir

brauchen ihre Ideen, ihre Innovationen und ihren Rückhalt."





Rainer versprach beim Deutschen Raiffeisentag, Freiräume für die Unternehmen und

eine Kultur des Vertrauens zu schaffen, in der Eigenverantwortung eine zentrale

Rolle spielt. Er bekannte sich deutlich zur deutschen Tierhaltung. Die tierische

Erzeugung dürfe nicht ins Ausland abwandern, die Wertschöpfung müsse im Land

gehalten werden. Darüber hinaus versprach er, den Bürokratieabbau über eine

eigene Stabsstelle im Ministerium zu forcieren. Mit Blick auf die europäische

Agrarpolitik in Brüssel bekräftigte er seine Forderung zur Einführung einer

Null-Risiko-Kategorie bei der EUDR. Außerdem stellte er sich hinsichtlich der

Anwendung der Artikel 148 und 168 GMO erneut hinter die DRV-Forderung: Die

Entscheidung über eine Umsetzung müsse weiterhin freiwillig in den

Mitgliedstaaten verbleiben, so der Minister. Eine klare Absage erteilte er auch

dem deutschen Gold-Plating von EU-Gesetzen: "Nationale Verschärfungen wird es in

dieser Form nicht mehr geben."



Dirk Wiese, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion,

versprach wichtige Weichenstellungen für mehr Planbarkeit und Entlastung der

Branche noch vor der Sommerpause. Der Innovationsbooster solle ebenso angegangen

werden, wie die Senkung der Energiekosten. "Wir sind gewillt, anzupacken",

betonte Wiese und stellte heraus: "Wir brauchen mehr Zuversicht in unserem

Land." Dies begrüßte DRV-Präsident Holzenkamp ausdrücklich: "Zutrauen und

Vertrauen sind entscheidend. Das sind optimistische Aussichten. Es ist wichtig,

die großen Herausforderungen schnell und ernsthaft anzugehen."



