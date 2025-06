Inspiration Energy kündigt DTC-Berechtigung und bevorstehende Explorationsarbeiten unweit der Entdeckung von Ramp Metals in Saskatchewan an

Vancouver, British Columbia – 5. Juni 2025 / IRW-Press / Inspiration Energy Corp. („Inspiration“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ISP) (WKN: A40GPX) (OTC: ISPNF) freut sich bekannt zu geben, dass die Stammaktien des Unternehmens nun für das elektronische Clearing und die elektronische Abwicklung in den Vereinigten Staaten durch The Depository Trust Company („DTC“) zugelassen sind. Mit diesem Meilenstein verbessern sich die Zugänglichkeit und die Liquidität der Aktien des Unternehmens für US-Anleger.

Die DTC-Berechtigung vereinfacht den Handelsprozess und ermöglicht eine schnellere Abwicklung, was dazu beiträgt, die Sichtbarkeit von Inspiration Energy bei institutionellen und privaten Anlegern auf dem US-Markt zu erhöhen.

Darüber hinaus bereitet sich das Unternehmen auf die Aufnahme der Explorationsaktivitäten auf seinen Konzessionsgebieten in Saskatchewan vor, die sich in strategisch günstiger Lage auf dem Trend der jüngsten hochkarätigen Entdeckung von Ramp Metals Inc. befinden. Die Entdeckung von Ramp hat in den Bereichen Batteriemetall und Energiewende für große Aufmerksamkeit gesorgt und könnte die Region aufgrund des Explorationspotenzials als aufstrebendes Zentrum positionieren.

Abbildung 1. Standort des Goldprojekts Rottenstone North von Inspiration im Verhältnis zum Entdeckungsbohrloch (Ranger-01) von Ramp Metals Inc. und der historischen Ni-Cu-PGE-Au-Mine Rottenstone, Saskatchewan.

„Wir freuen uns, die Arbeit in einem der vielversprechendsten neuen Explorationskorridore in Kanada aufzunehmen“, so Charles Desjardins, CEO von Inspiration Energy. „Mit der DTC-Berechtigung verbessern wir den Marktzugang und stärken unsere Präsenz bei US-Anlegern zu einem entscheidenden Zeitpunkt. Wir gehen auch davon aus, ein gezielteres Marketingprogramm in den USA durchzuführen. Der Juni sollte ein bedeutender Monat für das Unternehmenswachstum sein und das Management ist in Bezug auf die kurzfristige Zukunft von Inspiration sehr optimistisch.“

Das Unternehmen wird in den kommenden Wochen weitere Updates zu den Explorationsplänen und dem entsprechenden zeitlichen Rahmen bekannt geben.

Über Inspiration Energy Corp.

Inspiration Energy Corp. beschäftigt sich mit der Mineralexploration und dem Erwerb von Mineralkonzessionsgebieten in Kanada. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, potenzialreiche Konzessionsgebiete zu entdecken und zu erschließen sowie Explorationen auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens durchzuführen. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio mit äußerst höffigen Projekten in Saskatchewan und anderen wichtigen Rechtsgebieten und will durch die strategische Exploration und Erschließung einen Mehrwert für seine Aktionäre schaffen. Weitere Informationen können Sie den Angaben des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) entnehmen.