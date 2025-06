P2P Group kündigt exklusive Quantensicherheitsfunktion und bahnbrechende Funktionen an

- Exklusive Zusammenarbeit mit PQStation, einem branchenführenden Anbieter von Quantensicherheitslösungen, um sich unter den Mitbewerbern als der zukunftsfähigste Anbieter zu profilieren.

- Unterstützt den Einsatz von Post-Quantum-Verschlüsselung über Inturai-Produkte und darüber hinaus, ohne dass die Infrastruktur überarbeitet werden muss, mit einem Umsatzziel von 4.250.000 CAD pro Jahr innerhalb von 3 Jahren.

- Die Fähigkeit wird es der Altenpflege und dem Militär ermöglichen, Wi-Fi-Sensorquanten zu nutzen, die über sofort einsetzbare Chips und Halbleiter gesichert sind, und so eine globale Sensorik und Sicherheit am Rande des Netzwerks ermöglichen.

Vancouver, British Columbia – 5. Juni 2025 / IRW-Press / P2P Group Ltd. (CSE: PPB / FWB: 3QG US: PPBGF) meldet das Eingehen einer exklusiven Zusammenarbeit mit PQStation, einem weltweit führenden Anbieter von quantenresistenter Cybersicherheit, um exklusiver Partner und Distributor seiner Flaggschiffprodukte in den Bereichen Altenpflege, Haussicherheit, Verteidigung, Polizei und Notdienste zu werden. Zu den wichtigsten internationalen Märkten zählen die USA, Kanada, Australien, Neuseeland und Deutschland.

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht QSTunnel (https://www.pqstation.com/offerings/qstunnel), eine bahnbrechende Plattform, die entwickelt wurde, um der weltweiten Dringlichkeit des Übergangs zu Post-Quantum-Kryptostandards gerecht zu werden. QSTunnel fungiert als schützendes Overlay für die bestehende Infrastruktur und ermöglicht den sofortigen Einsatz einer quantensicheren Verschlüsselung, ohne die Komplexität oder Kosten einer vollständigen Systemüberholung.

Angesichts des steigenden regulatorischen Drucks wird die Quantenverschlüsselung zunehmend von den Regierungen vorgeschrieben. So schreibt Australien beispielsweise die Abschaffung der alten Verschlüsselung bis 2030 vor, und militärische Einrichtungen wie die US-Armee haben bereits Post-Quantum-Standards eingeführt. Daher ist der Bedarf an skalierbaren, praxisnahen Lösungen inzwischen von entscheidender Bedeutung. QSTunnel erfüllt diesen Bedarf bereits heute.