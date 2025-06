Gönrgy erreicht 17 Monate nach Launch einen Marktanteil von 2,4% und setzt mit dem Einstieg ins Zuckersegment die strategische Expansion fort (FOTO)

Hamburg (ots) - Zwei Jahre nach dem rekordverdächtigen Markteintritt und über 58

Millionen an Endkunden verkauften Einheiten hat Gönrgy das erste,

selbstgesteckte Etappen-Ziel erreicht: Bereits Ende 2024 konnte ein Marktanteil

von 2,4% und damit der 4. Platz unter den Energy-Drink-Marken in Deutschland

erreicht werden (Quelle: Nielsen, LEH+DM+GAM+TS).



Jetzt geht das Start-up aus Hamburg den nächsten Schritt: Ab dem 05.06.2025

bringt der neue Challenger im Energy-Drink-Segment seine ersten zuckerhaltigen

Varianten in die Regale.





Die drei sommerlichen Geschmacksrichtungen: Mango Slam, Paradise Punch undKaktus Kick sind sowohl als Zero-Variante als auch mit Zucker erhältlich - einNovum in der Gönrgy-Geschichte.Die neuen Flavors starten ab dem 05.06. bei REWE, Kaufland und EDEKA, ab 11.06.auch bei Globus, Famila und HIT!. Tankstellenpartner wie Aral , Shell , Star undweitere Outlets folgen.Gönrgy festigt seine Position unter den Top-Marken: Neue Sorten undZucker-Varianten ergänzen das PortfolioGönrgy hat sich innerhalb von 24 Monaten im stark umkämpftenEnergy-Drink-Segment eindrucksvoll etabliert. Mit einem Marktanteil von 2,4 %konnte das Unternehmen Ende 2024 bereits einen bedeutenden Meilensteinerreichen. Es stieg auf Platz 4 der umsatz- und volumenstärkstenEnergy-Drink-Marken in Deutschland auf, hinter Red Bull, Monster und Rockstar.Im Zero-Segment, in dem Gönrgy bisher seinen kompletten Umsatz generiert, betrugder Marktanteil sogar 11,6% ( Quelle: Nielsen, LEH+DM+GAM+TS).Der Anteil von Zero-Varianten entspricht - trotz eines rasanten Wachstums vonüber 20% von 2023 auf 2024 - nur etwa einem Viertel des gesamtenEnergy-Drink-Marktes, der aktuell noch durch zuckerhaltige Drinks dominiert wird( Quelle: Nielsen, LEH+DM+GAM+TS).Mit den neuen Zucker-Varianten kommt Gönrgy nicht nur einem Wunsch der Communitynach, sondern erschließt auch ein neues, weit größeres Marktsegment mitgewaltigen Umsatzpotenzialen.Gönn dir mehr Sommer! Drei köstliche Sorten, als Zucker und Zero VarianteDie drei Flavors der Limited Edition #4 - Mango Slam, Paradise Punch und KaktusKick - werden wie gewohnt in einer Zero Version, aber auch in einerzuckerhaltigen Variante ab dem 05.06. bei REWE, Kaufland und EDEKAdeutschlandweit verfügbar sein. Globus, Famila und HIT! folgen dicht darauf am11.06. Weitere Partner wie Aral , Shell , Star, BILLA (AT) und Migros (CH)folgen.Die neuen Sorten in der Übersicht:- Mango Slam bringt das fruchtige Aroma reifer Mango kombiniert mit einemsubtilen Frischekick - perfekt für heiße Tage.- Paradise Punch mixt Orange, Maracuja und Guave zu einem paradiesischen