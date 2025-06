Eurokurs vor EZB-Zinsentscheidung kaum verändert zum US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) kaum verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1422 US-Dollar gehandelt und damit nahezu unverändert im Vergleich zum Vorabend.

Am Markt wird fest damit gerechnet, dass die EZB die Leitzinsen am Nachmittag erneut um 0,25 Prozentpunkte senken wird. Der für den Markt wichtige Einlagensatz dürfte dann auf 2,0 Prozent sinken. Mit Spannung werden Hinweise der Notenbank auf die Geldpolitik in den kommenden Monaten erwartet. Daher steht der Auftritt der EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf der Pressekonferenz im Anschluss an die Zinsentscheidung besonders im Fokus der Anleger.