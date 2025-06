Wenig bewegt - EZB und Merz-Besuch in USA

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt hat sich am Donnerstag im frühen Handel noch nicht viel getan. Etwas unter seinem am Vortag markierten Rekordhoch von 24.346 Punkten legte der deutsche Leitindex zuletzt um 0,17 Prozent auf 24.318 Punkte zu. Das Korrekturrisiko sei inzwischen hoch, mahnen die Experten der Landesbank Helaba.

Der MDax notierte kaum verändert bei 31.026 Punkten. Am Vortag war der Index der mittelgroßen Werte erstmals seit gut drei Jahren wieder über die Marke von 31.000 Punkten geklettert. Er liefert sich in der Jahresbilanz ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Dax - beide Indizes haben mehr als ein Fünftel gewonnen. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es am Donnerstag um 0,3 Prozent hoch.