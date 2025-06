Heidelberger Druck rechnet dank guter Auftragslage mit Aufwind

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen sieht sich nach einem abermaligen Gewinneinbruch im vergangenen Geschäftsjahr wieder im Aufwind. Das Portfolio in strategischen Wachstumsmärkten sei inzwischen ausgebaut und die Kostenbasis deutlich verbessert, teilte das SDax-Unternehmen am Donnerstag mit. Rückenwind trotz des weiterhin schwierigen Umfelds erkennt das Management um Konzernchef Jürgen Otto vor allem in der zuletzt deutlich verbesserten Auftragslage. Nach anfänglichen Verlusten legte die Aktie am Vormittag um gut zwei Prozent zu.

Heidelberger Druck rechnet für das seit Anfang April laufende Geschäftsjahr 2025/26 mit einem leichten Umsatzanstieg auf rund 2,35 Milliarden Euro, nachdem der Erlös im vergangenen Jahr - wie bereits bekannt - um fünf Prozent auf 2,28 Milliarden Euro gesunken war.