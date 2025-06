HEIDELBERG legt im neuen GJ 2025/26 Fokus auf Wirtschaftlichkeit - operative Marge soll weiter steigen (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,54 % und einem Kurs von 1,446 auf Tradegate (05. Juni 2025, 09:39 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberger Druckmaschinen Aktie um -0,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,13 %. Die Marktkapitalisierung von Heidelberger Druckmaschinen bezifferte sich zuletzt auf 443,93 Mio.. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1,2857EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2,0000EUR was eine Bandbreite von -30,65 %/+38,70 % bedeutet.

Heidelberg (ots) -- Geschäftsjahresziele 2024/25 erreicht: Umsatz und bereinigte EBITDA-Marge aufdem Niveau des Vorjahres- Free Cashflow mit 51 Mio. EUR deutlich positiv- Positive Auftragsimpulse durch Messe China Print legen Basis für guten Startins GJ 2025/26- Verpackungs- und Digitaldruck sowie Software- und Lifecycle-Angebote mitWachstumspotenzialen- Ausblick GJ 2025/26: Leichtes Umsatzwachstum erwartet, bereinigte EBITDA-Margesoll auf bis zu rund 8 Prozent steigenDie Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) geht gestärkt ins Geschäftsjahr2025/26. Auf Basis der globalen Marktposition , dem Ausbau des Portfolios instrategischen Wachstumsmärkten und einer deutlich verbesserten Kostenbasisrechnet das Unternehmen im neuen Geschäftsjahr in einem schwierigenwirtschaftlichen Umfeld mit einer leichten Steigerung des Umsatzes auf rund2.350 Mio. EUR und einer bereinigten operativen Marge von bis zu 8 Prozent .Wachstumspotenziale sieht das Unternehmen in einer führenden Rolle alsSystemintegrator im Verpackungs- und Digitaldruck mit hybriden Drucklösungen,dem Software- und Servicegeschäft in einem digitalen Ecosystem sowie dem Ausbaudes Betriebs von Ladeinfrastruktur inklusive DC-Technologie. Starke Impulseerwartet HEIDELBERG zudem aus der Region Asia/Pacific , was durch die gutenAuftragseingänge auf der Messe China Print im Mai bestätigt wurde und dieGrundlage für einen erfolgreichen Start ins neue Geschäftsjahr legt."Wir haben sowohl strategisch als auch operativ deutliche Verbesserungen erzieltund damit die Weichen für weiteres profitables Wachstum gestellt", sagte JürgenOtto, Vorstandsvorsitzender von HEIDELBERG. "Unsere Maßnahmen werden spürbar zumerwarteten Umsatzanstieg beitragen. Durch die gestiegene Effizienz undLeistungsfähigkeit wird unsere Profitabilität weiter gestärkt. Erfreulicherweisehonoriert auch der Kapitalmarkt zunehmend unseren Fokus auf Wirtschaftlichkeitund Liquidität."Geschäftsjahresziele 2024/25 erreicht: Umsatz und bereinigte EBITDA-Marge aufdem Niveau des VorjahresHEIDELBERG hat sich im Geschäftsjahr 2024/25 in einem schwierigen Marktumfeldbehauptet und die gesteckten Ziele erreicht. So konnte die bereinigteEBITDA-Marge mit 7,1 Prozent stabil gehalten und somit das Geschäftsjahrerfolgreich abgeschlossen werden. Das gegenüber dem Vorjahr etwas niedrigereUmsatzvolumen, die steigenden Lohnkosten sowie Aufwendungen für die Messe drupakonnten durch die initiierten Kostensenkungs- und Effizienzmaßnahmen erfolgreichkompensiert werden. Allein im vierten Quartal konnte die bereinigte EBITDA-Marge