U-Boot-Milliarden an der Börse TKMS-Abspaltung: Thyssenkrupp will Anlegern 49 Prozent direkt ins Depot legen Thyssenkrupp will seine milliardenschwere U-Boot-Sparte TKMS noch 2025 an die Börse bringen. Die Aktionäre sollen 49 Prozent direkt ins Depot bekommen – das Auftragsbuch ist bis 2040 voll.