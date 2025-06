KINECTRICS unterzeichnet Vertrag mit HIGHVOLT zur deutlichen Erweiterung der Prüfkapazität für Hochspannungskabel

Die Ausweitung der Bauprojekte im Bereich der erneuerbaren Energien wird voraussichtlich zu einer Vervierfachung des Marktes für Hochspannungskabel führen, was einen erhöhten Bedarf an zuverlässigen Inbetriebnahmedienstleistungen zur Folge hat. Nach Abschluss der Kabelverlegung und -installation ist die Inbetriebnahmeprüfung von Hochspannungs-Wechselstromkabeln eine wichtige Maßnahme, um einen reibungslosen Übergang vom OEM zum Bauherrn/Eigentümer zu gewährleisten. Dazu gehört die Durchführung von Widerstandsfähigkeitsprüfungen und Überwachungsprüfungen gemäß IEC 60840, IEC 62067 und IEC 63026, mit denen lebensdauerbegrenzende Verlege- und Installationsfehler zuverlässig identifiziert werden, um kostspielige Ausfälle im Betrieb zu vermeiden.

"Mit einer erweiterten Flotte von RTS-Einheiten kann KINECTRICS seine Fähigkeiten proaktiv erweitern, um die wachsende globale Nachfrage nach zuverlässiger Energieübertragung zu befriedigen, indem es unabhängige schlüsselfertige Inbetriebnahmetests für Großprojekte anbietet", sagte David Harris, Präsident und CEO von KINECTRICS. "HIGHVOLT als vertrauenswürdigen Lieferanten von felderprobten mobilen HV-Prüfgeräten zu gewinnen, spielt eine Schlüsselrolle in unserem Engagement für unsere Kunden und die Branche im Allgemeinen."

"HIGHVOLT liefert seit 1998 Hochspannungsprüfanlagen für die Kabelprüfung vor Ort und hat weltweit über 160 dieser Spezialanlagen ausgeliefert." KINECTRICS ist einer unserer wichtigsten Kunden und hat nun den größten Einzelauftrag für diese Prüftechnik erteilt. Das ist ein weiterer Schritt in Richtung Energiewende", so Dr. Mario Jochim, Regionalvertriebsleiter von HIGHVOLT.

Eine zuverlässige HV-Prüfausrüstung ist nur ein Teil der Gleichung. Ebenso wichtig ist die jahrzehntelange Erfahrung unserer Experten bei der Durchführung komplexer Inbetriebnahmetests in schwierigen Umgebungen und der Interpretation der Ergebnisse. KINECTRICS ist durch die Weiterentwicklung von Diagnosetechnologien, die Veröffentlichung von Transaktions- und Zeitschriftenartikeln und die aktive Mitarbeit in internationalen Normungsgremien (IEC, CIGRE, IEEE) weiterhin technisch führend in der Branche. Unser Engagement für Qualität wird nicht nur durch Investitionen in Ausrüstung und Einrichtungen erreicht, sondern auch durch Investitionen in unsere Mitarbeiter.

Über KINECTRICS:

KINECTRICS, ein Geschäftsbereich von BWXT Inc. (NYSE: BWXT), ist der weltweit führende Anbieter von Lifecycle-Management-Dienstleistungen für die Elektrizitätswirtschaft. Mit über 1.300 Experten und unabhängigen Einrichtungen arbeiten wir eng mit unseren Kunden zusammen, um zu gewährleisten, dass Versorgungsanlagen während ihres gesamten Lebenszyklus sicher, zuverlässig und effizient arbeiten.

Über HIGHVOLT:

HIGHVOLT ist ein weltweit führender Anbieter von Hochspannungs- und Hochstromprüfsystemen, Messgeräten und Überwachungseinrichtungen mit mehr als 120 Jahren Erfahrung. HIGHVOLT entwickelt und produziert in Dresden Anlagen zur Prüfung von elektrischen Betriebsmitteln für die Übertragung elektrischer Energie wie Transformatoren, Kabel und Schaltanlagen. HIGHVOLT ist ein Unternehmen der Reinhausen Group.

