SmartSpires bringt digitale Stadtentwicklung nach Belval / EU-gefördertes Projekt zur Erprobung KI-gestützter Dienste mit 5G, Edge Computing und IoT gestartet

Luxemburg (ots) - Im luxemburgischen Belval startet mit SmartSpires ein von der

EU im Rahmen der "Connecting Europe Facility" mit 3,1 Millionen Euro gefördertes

Projekt. Die Initiative will den Standort in ein Reallabor für smarte

Stadtlösungen verwandeln und darüber hinaus als Vorbild für Städte in ganz

Europa wirken. Das auf drei Jahre angelegte Projekt wird von einem

öffentlich-privaten Konsortium geleitet: 5Skye, Gcore, das Luxembourg Institute

of Science and Technology (LIST) sowie Orange Luxembourg. Gemeinsam zeigen die

Partner, wie digitale Infrastrukturen und Künstliche Intelligenz städtische

Dienste sicherer, effizienter und umweltfreundlicher gestalten.



Am 4. Juni 2025 stellten die Partner das Projekt im Rahmen einer Pressekonferenz

am Campus Maison de l' Innovation in Belval vor. Zu den Gästen zählte auch die

beigeordnete Ministerin für Medien und Konnektivität, Elisabeth Margue.









Vier Anwendungsbereiche für Smart CitysIm Zentrum der Initiative stehen vier zentrale Anwendungsbereiche für SmartCitys, die die Projektpartner aktuell in enger Zusammenarbeit mit den lokalenAkteuren Fonds Belval und Agora entwickeln. Sie planen zudem, die Gespräche überden Infrastrukturausbau auf betroffene Gemeinden auszuweiten, damit alleMaßnahmen den lokalen Bedürfnissen und Prioritäten entsprechen. Auch vertikaleInteressengruppen wirken aktiv mit und bringen ihre Perspektiven in dieEntwicklung der Anwendungsfälle ein. Das von LIST betriebene Smart City LivingLab fungiert dafür als offene Testumgebung, in der die Partner neue,5G-gestützte urbane Lösungen testen und in größerem Maßstab umsetzen.Das Projekt plant den Aufbau von mindestens drei intelligenten Masten. Diesebilden die Basis für Echtzeit- und datenintensive Anwendungen, die das urbaneManagement und die städtischen Dienstleistungen verbessern. Sie bilden außerdemdrei weitere Anwendungsfälle ab:- Mobilitätsdienste nutzen 5G und Edge-Computing, um den öffentlichen Verkehrund das Verkehrsmanagement zu verbessern.- Echtzeitbasierte Crowd-Analytics stärken die öffentliche Sicherheit undStadtplanung.- In der Abfallwirtschaft ermöglichen IoT-Sensoren und lokale Datenverarbeitungeine effiziente Müllabfuhr und optimiertes Recycling.Um diese Anwendungen zu entwickeln, binden die Projektpartner neben denBürger:innen auch Start-ups und Forschungseinrichtungen ein. So schafft dasProjekt spürbare Vorteile für Belval und sein Umfeld und dient zugleich alsreplizierbares Modell für andere europäische Städte.Ministerin Elisabeth Margue betonte: "Der Start von SmartSpires ist ein