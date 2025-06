Reallöhne im 1. Quartal 2025 um 1,2 % höher als im Vorjahresquartal

WIESBADEN (ots) -



- Nominallöhne steigen im 1. Quartal 2025 um 3,6 % zum Vorjahresquartal

- Nominallohnwachstum bei Geringverdienenden prozentual am stärksten



Die Nominallöhne in Deutschland waren im 1. Quartal 2025 um 3,6 % höher als im

Vorjahresquartal. Dies ist der schwächste Anstieg seit dem Jahr 2022. Die

Verbraucherpreise stiegen im selben Zeitraum um 2,3 %. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, lagen die Reallöhne damit im 1. Quartal

2025 um 1,2 % höher als im Vorjahresquartal und stiegen somit zum achten Mal in

Folge. Verantwortlich für den vergleichsweise moderaten Anstieg dürfte der

Wegfall der Inflationsausgleichsprämie sein.





Überdurchschnittliche nominale Verdienststeigerungen waren im 1. Quartal 2025 in

den Wirtschaftsabschnitten Energieversorgung (+6,6 %), Erbringung von

freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen (+5,8 %)

und Information und Kommunikation (+5,8 %) festzustellen. Demgegenüber

verzeichneten die Wirtschaftsabschnitte Erbringung von Finanz- und

Versicherungsdienstleistungen (+1,5 %) und Grundstücks- und Wohnungswesen (+1,1

%) vergleichsweise geringe Nominallohnanstiege. Der Wirtschaftsabschnitt Bergbau

und Gewinnung von Steinen und Erden wies mit -2,4 % einen Nominallohnverlust

auf.



Geringverdienende mit den stärksten Verdienststeigerungen



Betrachtet man die Vollzeitbeschäftigten nach ihrer Verdienstgrößenklasse, hatte

das Fünftel mit den geringsten Verdiensten (1. Quintil) mit einem

durchschnittlichen Nominallohnwachstum von 7,2 % zum Vorjahreszeitraum die

stärksten Verdienststeigerungen im 1. Quartal 2025. Die Verdienste der

Vollzeitkräfte insgesamt stiegen um 3,6 % und damit genauso stark wie die

Nominallöhne in der Gesamtwirtschaft. Für das oberste Fünftel mit den höchsten

Verdiensten unter den Vollzeitbeschäftigten (5. Quintil) betrug der

Nominallohnanstieg 2,7 %.



Auszubildende wiesen im 1. Quartal 2025 mit 4,2 % gegenüber dem Vorjahresquartal

ein überdurchschnittliches Nominallohnwachstum auf. Geringfügig Beschäftigte

hingegen hatten einen Anstieg von nur 0,7 % zu verzeichnen.



Methodische Hinweise:



Der Nominallohnindex bildet die Entwicklung der Bruttomonatsverdienste

einschließlich Sonderzahlungen von allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ab.

Die Inflationsausgleichsprämie wurde in der Verdienststatistik als Bestandteil

des Gesamtbruttoentgelts miterfasst. Sie wurde im Sinne der

Entgeltbescheinigungsverordnung nicht als Sonderzahlung (sonstige Bezüge)

definiert, da sie steuer- und abgabefrei war. Aus diesem Grund wurde die Prämie

sowohl bei den Verdienstindizes mit Sonderzahlungen als auch den

Verdienstindizes ohne Sonderzahlungen im gleichen Umfang abgebildet.



Weitere Informationen:



Weitere Hintergrundinformationen und die Zeitreihen zu den Real- und

Nominallöhnen sind auf der Themenseite "Reallöhne und Nettoverdienste" und in

der Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 62361) verfügbar. In GENESIS-Online

stehen neben den jährlichen und vierteljährlichen Indizes auch monatliche

Indizes mit Veränderungsraten zum Vorjahresmonat bereit.



Der monatliche Nominallohnindex nach Quintilen und Beschäftigungsart ist auch im

"Dashboard Konjunktur" verfügbar, das Teil des "Dashboard Deutschland"

(www.dashboard-deutschland.de) ist. In diesem Datenportal bündelt das

Statistische Bundesamt hochaktuelle Indikatoren der amtlichen Statistik und

weiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und Finanzen sowie Arbeitsmarkt,

Bauen und Wohnen, Energie und Ukraine. Mit dem "Pulsmesser Wirtschaft" steht

dort auch ein Tool zur Konjunkturbeobachtung in Echtzeit bereit.



Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen

und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter

www.destatis.de/pressemitteilungen.



Weitere Auskünfte:

Verdienststatistik

Telefon: +49 611 75 3541

www.destatis.de/kontakt



