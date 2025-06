Länder fordern Kompensation für Entlastungspaket

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesländer fordern vom Bund Kompensation für Steuerausfälle wegen des Entlastungspakets für die Wirtschaft. Länder und Kommunen könnten die enorme Belastung nicht ohne einen Ausgleich schultern, betonten Ministerpräsidenten mehrerer Länder vor Beginn einer Konferenz in Berlin. Die CDU-Regierungschefs gingen sogar noch weiter: In einem Brief an Kanzler Friedrich Merz (CDU) fordern sie eine grundsätzliche Neuregelung der Bund-Länder-Finanzen nach dem Prinzip: Wer bestellt, bezahlt.

Auslöser der Debatte ist das geplante Entlastungspaket mit besseren steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten für Unternehmen, die Maschinen, Geräte und Elektroautos anschaffen. Ab 2028 soll zudem die Körperschaftsteuer sinken. Beides führt zu Einnahmeausfällen, die überproportional stark von den Kommunen getragen werden.