AKTIE IM FOKUS Bayer nach Goldman-Kaufempfehlung fast wieder am Jahreshoch Nach einer Kaufempfehlung von Goldman Sachs sind die Aktien von Bayer am Donnerstagvormittag fast wieder an ihr Jahreshoch von 26,94 Euro zurückgekehrt. Die Papiere der Leverkusener stiegen um bis zu 5 Prozent auf 26,62 Euro. …