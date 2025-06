WARBURG RESEARCH stuft Stabilus auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Stabilus nach einem Kapitalmarkttag von 56 auf 54 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Von dem Gasdruckfederhersteller werde eine Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses erwartet, schrieb Marc-Rene Tonn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Kurszielsenkung spiegele leicht reduzierte Schätzungen für dieses und die nächsten Jahre wider./rob/tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,38 % und einem Kurs von 25,80EUR auf Tradegate (05. Juni 2025, 10:21 Uhr) gehandelt.