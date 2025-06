MS Industrie AG (von GBC AG): Kaufen

straßenköter schrieb 18.02.25, 15:31

Die Präsentation war interessant.



Es gibt einige Bereiche, die man noch veräußern wird (Immobilien in Webberville und Zittau sowie 49& Ultrasonic und 15% an der DEMH Group). Schlussendlich wird man sich auf die MS XTEC konzentrieren. Die Immobilie in Webberville, die vom Wettbewerber Gnutti angemietet ist, ist im Verkaufsprozess. Die Immobilie dient der derzeit als Sicherheit für die Anleihe, bei der Stand jetzt Anteile im Wert von 8,35 Mio. Euro ausgegeben sind. Maximal 10 Mio. Euro würde man ausgeben, da der Wert der Immobilie dementsprechend ist. Was mit der Anleihe passiert, wenn die Immobilie verkauft ist, wurde nicht gesagt.

Ultrasonic dürfte über eine Call-Put-Vereinbarung ab 2027 veräußert werden. MS kann seine Put-Option ab 2027 ziehen, Schuck seine Call-Option ab 2028. Zu den Konditionen gab es keine Angaben. Das Ergebnis von Ultrasonic wird durch die fehlende Konsolidierung bis zum endgültigen Verkauf anteilig im Finanzergebnis sichtbar bleiben.



Formal kann es erst in 2027 eine erste Dividendenzahlung geben, da noch bis Ende 26 ein Corona-Darlehen von der KfW besteht, welches dann getilgt wird. In Absprache mit der KfW ginge natürlich auch eine frühere Dividendenzahlung. Aufschnaiter brachte hier das Jahr 2026 für 2025 ins Spiel.



Zum Elektro-LKW-Hersteller Nikola besteht kein Geschäftskontakt.



Oberste Ziele für die Zukunft ist die Steigerung der Profitabilität sowie die Herstellung der Dividendenfähigkeit. Allein aus den bestehenden Aufträgen steht in den nächsten Jahren ab 2026 ein Umsatz von etwa 155 Mio. Euro fest. Die EBITDA-Marge soll auf 12% verdoppelt werden. Die Investitionen sind zu 90% abgeschlossen. in 2025 stehen noch einmal 3,5 Mio. Euro an und für die nächsten Jahre sinkt die Zahl auf eine "Basishöhe" von etwa 2 Mio. Euro. In der Präsentation war nach das monatliche Orderverhalten der Kunden aufgezeigt, dass in der Tat eine ganz schöne Delle im Sommer 2024 aufwies. Seit Herbst geht es aber stetig aufwärts.



Er deutete noch eine Miniübernahme an, die aber wirklich klein wäre, da man nicht wieder die Verschuldung vergrößern möchte.