Ölpreise legen etwas zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kostete zuletzt 65,00 US-Dollar. Das waren 14 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Juli stieg um 16 Cent auf 63,01 Dollar.

Gestützt wurden die Ölpreise durch die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA. In der größten Volkswirtschaft der Welt waren die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche stärker als erwartet gefallen, um 4,3 Millionen auf 436,1 Millionen Barrel. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang um 3,1 Millionen Barrel gerechnet.

Die Notierungen haben sich damit vorerst stabilisiert, nachdem sie am Mittwochnachmittag deutlich gefallen waren. Am Markt war spekuliert worden, dass Saudi-Arabien als ein führendes Mitglied der Opec+ beim nächsten Treffen des Ölverbunds eine weitere Erhöhung der Fördermenge anstreben könnte. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise berichtete, will das Königreich die Fördermenge der Opec+ auch im September um mindestens 411.000 Barrel pro Tag erhöhen./jkr/jsl/stk