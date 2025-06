Vorsicht: Dieser DAX-Wert steht jetzt auf der Kippe!

MTU Aero Engines droht erneut Zollopfer zu werden

Am Donnerstag handelt die Aktie jedoch mit Verlusten und ist in der unteren Hälfte der Kurstafeln zu finden. Grund hierfür sind Berichte, wonach die USA Importzölle auf Flugzeugteile vorbereiten. Gegenüber dem US-Senat gab Handelsminister Howard Lutnick an, es soll bis Ende Juni einen neuen "Standard für Zölle auf Flugzeugteile" geben.

Aus charttechnischer Perspektive kommt diese Nachricht zur Unzeit, denn bei der Aktie ist seit einigen Tagen eine Top-Bildung zu beobachten. Hält diese an, könnte es zu einer Korrektur und zu beträchtlichen Verlusten für Anlegerinnen und Anleger kommen:

Ist die Ausbruchsrallye schon zu Ende?

Erst vor wenigen Tagen ist MTU Aero Engines ein Ausbruch über die vorherige Widerstandsmarke im Bereich von 350,00 Euro gelungen. Zwar ist es zu ersten Anschlussgewinnen gekommen, diese konnten aber nicht verteidigt werden. Die Aktie tritt gegenwärtig auf der Stelle.

In den Wochen zuvor ist es zu einer scharfen Erholungsrallye gekommen, nachdem die Aktie auf dem Höhepunkt der Zollpanik gecrasht war und weit unter die 200-Tage-Linie gefallen ist. Diese konnte aber bereits Ende April gemeinsam mit der 50-Tage-Linie wieder zurückerobert werden. Das sorgte für charttechnische Entspannung und prozyklische Kaufsignale, die von Anlegerinnen und Anlegern auch genutzt wurden.

Allzeithoch technisch nicht bestätigt, Rückschlagsgefahr

Begleitet wurde der Kursanstieg durch eine Erholung der zwischenzeitlich überverkauften technischen Indikatoren. Sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD konnten sich mit der Aktie verbessern. Das bedeutet üblicherweise eine nachhaltige Trendbewegung.

Allerdings ist es zu einem Problem gekommen: Obwohl die Aktie auf neue Rekordhochs geklettert ist, konnte nur der MACD ebenfalls auf ein neues Hoch steigen, während der RSI unter früheren Werten geblieben ist. Es liegen also bearishe Divergenzen vor. Das bedeutet, dass der jüngste Ausbruch technisch nicht bestätigt und unvollständig ist, was für eine hohe Rückschlagsgefahr sorgt.

Momentum flacht ab, Aufwärtstrend bereits weit fortgeschritten

Gleichzeitig zeichnet sich im MACD ab, dass dieser unter seine Signallinie fällt, was ein nachlassendes Momentum bedeuten würde. In der Vergangenheit sorgte das in der Aktie von MTU Aero Engines häufiger für Kursverluste, selbst wenn am mittel- beziehungsweise langfristigen Trend nicht gerüttelt würde.

Dieses Kursmuster könnte sich jetzt wiederholen, da im RSI nicht nur bearishe Divergenzen vorliegen, sondern dieser mit Werten um 70 Punkten gleichzeitig auch im fortgeschrittenen Bereich liegt. Das macht weitere Kursgewinne zunächst unwahrscheinlich und verlangt zumindest nach einer Zwischenkonsolidierung, um die Überhitzung abzubauen.

Fazit: Da dürfte jetzt der Deckel drauf sein!

Damit sind die Chancen in der Aktie aktuell auf der Unter- und nicht mehr auf der Oberseite zu suchen. Diese These wird durch die Unternehmensbewertung unterstützt: Laut MarketScreener ist MTU Aero Engines für 2025 mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 23,8 bewertet. Das liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von 19,2. Auch beim Blick auf das Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis ist die Bewertung bereits ausgereizt.

Anlegerinnen und Anleger sollten daher Gewinnmitnahmen und Teilverkäufe erwägen. Auch der Einsatz von Put-Optionsscheinen bietet eine Möglichkeit, sich gegen Verluste abzusichern beziehungsweise eine Short-Wette zu wagen. Da die Aktie über einen Beta-Wert von 1,19 verfügt und damit bei Gesamtmarktkorrekturen schwächer als der DAX abschneidet, ist eine Short-Position auf MTU Aero Engines auch als grundsätzliche Depotabsicherung geeignet.

Dieser Put könnte Anlegerinnen und Anlegern hohe Gewinne bescheren!

Passende Ausstattungsmerkmale bietet der Put-Optionsschein JH473N. Dieser verfügt über eine Laufzeit bis zum 19. Dezember 2025 und einen Basispreis von 355,00 Euro. Daraus ergibt sich ein effektiver Hebel (Omega) von 5,1. Das Auszahlungsprofil ist für einige beispielhafte Fälle folgendes:

Doch Vorsicht: Sollte MTU Aero Engines zum Laufzeitende über dem Basispreis von 355,00 Euro liegen, verfällt JH473N wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr! Um diese zu verringern, sollte die Position verkauft werden, falls die Aktie nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) auf neue Rekordhochs ausbricht und die gegenwärtige Top-Bildung sprengt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion