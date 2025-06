CDU-Ministerpräsidenten Bund-Länder-Finanzen neu ordnen Die Ministerpräsidenten der CDU fordern in einem Brief an Kanzler Friedrich Merz (CDU) eine Neuordnung der Finanzbeziehungen von Bund und Ländern. Es müsse das Prinzip gelten: "Wer bestellt, bezahlt", heißt es in dem Schreiben, das der Deutschen …