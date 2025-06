50 Prozent in zwei Monaten: Läuft die Rallye nach diesen Zahlen weiter?

Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 erwartet der Maschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen einen leichten Umsatzanstieg auf etwa 2,35 Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr war der Umsatz um fünf Prozent auf 2,28 Milliarden Euro gefallen. Zwar liegt die Umsatzprognose für 2025/26 etwas unter den Erwartungen der Analysten und wird das Niveau von vor zwei Jahren noch nicht erreichen, doch das Unternehmen zeigt sich zuversichtlich.

Der Start in das Jahr 2025/26 könnte besser ausfallen als 2024/25, so das Management. Besonders positive Impulse erwartet Heidelberger Druck von der hohen Nachfrage auf der Branchenmesse China Print im Mai, was vor allem zu einem Wachstum in der Region Asien-Pazifik führen dürfte. Für die Aktie ist das Jahr 2025 jedenfalls bislang äußerst erfolgreich verlaufen. Seit Anfang April dürfen sich Anleger über ein Kursplus von 50 Prozent freuen.