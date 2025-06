Rekordsieger im CLASSIC CARS Versicherungsvergleich 2025 (FOTO)

Lübeck (ots) - Oldtimer-Spezialist OCC Assekuradeur hat beim

Versicherungsvergleich der Zeitschrift CLASSIC CARS (Heft 07/2025) ein

Rekordergebnis erzielt: Das Lübecker Unternehmen sicherte sich den Gesamtsieg in

den Kategorien "hochpreisige Klassiker", "mittelpreisige Klassiker" und

"Youngtimer" und wurde in 19 Tarifen als günstigster Anbieter ausgezeichnet.

Damit setzt OCC seine Erfolgsserie der letzten Jahre eindrucksvoll fort.



Der Ratgeber "Oldtimer-Versicherungen" in CLASSIC CARS prüfte dieses Mal 684

verschiedene Tarife von 17 Anbietern. Verglichen wurden die Prämien für

Haftpflicht-, Vollkasko- und Allrisk-Tarife mit normalem Kennzeichen,

H-Kennzeichen, Saison-Kennzeichen und 07-Kennzeichen. Grundlage des Tests war

ein einheitliches Personenprofil: ein 50-jähriger Angestellter, verheiratet, ein

Kind, wohnhaft in Köln in einem Einfamilienhaus, der seinen Oldtimer in einer

Garage parkt und seit 20 Jahren unfallfrei fährt.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Mercedes-Benz Group! Long 48,48€ 0,34 × 14,76 Zum Produkt Short 54,84€ 0,35 × 14,75 Zum Produkt