Jackery kooperiert mit 4ocean, um 6.800 Kilogramm Plastikmüll aus den Ozeanen zu entfernen

Düsseldorf, Germany (ots/PRNewswire) - Zum Tag der Umwelt gibt Jackery

(https://de.jackery.com/) mit Stolz seine Partnerschaft mit der

Umweltschutzorganisation 4ocean bekannt und wird offiziell Certified Cleanup

Partner der globalen Bewegung für saubere Ozeane. Im Rahmen dieser Initiative

unterstützt Jackery die Beseitigung von über 6.800 Kilogramm (15.000 Pfund)

Plastikmüll und Abfällen aus Ozeanen, Flüssen und Küsten weltweit.



Jackery verfolgt die Mission, nachhaltige Energie für das Leben bereitzustellen,

und engagiert sich seit jeher für den Umweltschutz durch die Entwicklung

sauberer, solarbetriebener Energielösungen. Mit dieser neuen Partnerschaft geht

Jackery nun einen Schritt weiter - und erweitert seinen Einflussbereich auf den

aktiven Schutz mariner Ökosysteme.





Plastikverschmutzung stellt heutzutage eine der größten Bedrohungen für die

Gesundheit unseres Planeten dar. Laut dem Weltwirtschaftsforum befinden sich

bereits über 200 Millionen Tonnen Plastik in den Ozeanen, und jedes Jahr kommen

weitere 400 Millionen Tonnen hinzu. Ohne entschlossenes Handeln könnte sich

diese Menge bis 2050 verdreifachen. Die Folgen sind weitreichend und betreffen

nicht nur das Meeresleben und die Biodiversität, sondern auch die

Ernährungssicherheit und die wirtschaftliche Existenzgrundlage von Millionen von

Menschen.



https://www.4ocean.com/ ist eine gemeinnützige Organisation mit dem Ziel, die

globale Plastik-Krise in den Meeren zu beenden. Seit 2017 haben die

festangestellten Kapitäne und Teams von 4ocean über 15.400 Tonnen (34 Millionen

Pfund) Plastikmüll und andere menschengemachte Abfälle aus Ozeanen, Flüssen und

Küstengebieten weltweit entfernt. Über das Programm Certified Cleanup Partner

arbeitet 4ocean mit verantwortungsbewussten Unternehmen zusammen, um

Reinigungsmaßnahmen zu finanzieren und den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft

zu beschleunigen.



"Umweltinnovation darf sich nicht nur auf Produktentwicklung beschränken - sie

muss auch konkrete Maßnahmen umfassen", erklärt Stefan Jachmann, Sales Director

bei Jackery. "Unsere Partnerschaft mit 4ocean basiert auf einer gemeinsamen

Vision: die Natur nicht nur durch erneuerbare Energie, sondern auch durch aktive

Beiträge zum ökologischen Wiederaufbau zu schützen."



Angesichts zunehmender Umweltprobleme ist Jackery stolz darauf, Teil echter

Lösungen zu sein - durch die Kombination von innovativer Solartechnologie mit

Meeresschutz für eine nachhaltigere Zukunft. Mit jeder Reinigung und jeder kWh

Strom, die aus Sonnenenergie generiert wurde, gehen 4ocean und Jackery gemeinsam

einen Schritt weiter in Richtung eines saubereren, gesünderen Planeten.



