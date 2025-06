Rabattschlacht eskaliert: Peking droht BYD & Xiaomi hinter verschlossenen Türen

Die chinesischen Regierungsvertreter forderten die Hersteller zur "Selbstregulierung" auf. Es dürften keine Fahrzeuge unterhalb der Selbstkosten verkauft oder unlautere Rabatte gewährt werden. Auch Themen wie "Null-Kilometer"-Autos – also fabrikneue Fahrzeuge, die über Umwege auf dem Gebrauchtmarkt landen – sowie verspätete Zahlungen an Zulieferer wurden angesprochen.

Besonders BYD steht im Fokus. Der Branchenverband der chinesischen Automobilhersteller kritisierte jüngst scharf, ein nicht namentlich genanntes Unternehmen habe durch "übertriebene Preissenkungen" eine neue Welle der "Preiskampfpanik" ausgelöst. Ohne BYD direkt zu nennen, war die Zielrichtung klar. "Unkontrollierte Preiskämpfe verschärfen den ruinösen Wettbewerb und gefährden die gesamte Lieferkette", heißt es in der Erklärung.

Auch regierungsnahe Medien wie People’s Daily und der Staatssender CCTV warnten davor, dass Rabattschlachten die Qualität der Fahrzeuge und das internationale Ansehen von "Made in China" untergraben könnten.

Xiaomi, das 2024 mit seiner Limousine SU7 in den Markt eingestiegen ist, plant für den Sommer die Einführung des SUV YU7 als Kampfansage an Teslas Model Y. Laut Unternehmensangaben erwartet Xiaomi in der zweiten Jahreshälfte bereits schwarze Zahlen in der Autosparte. Der Erfolg des SU7 hat Xiaomi in kürzester Zeit zur relevantesten EV-Neuheit des Jahres gemacht.

Analysten sehen den aktuellen Streit um faire Preise als Folge eines Überangebots am chinesischen Markt. Gleichzeitig steigt der Exportdruck. Der durchschnittliche Ausfuhrpreis chinesischer E-Autos nach Deutschland ist laut Branchenangaben von 30.000 auf 21.000 US-Dollar gefallen.

Trotz der Appelle der Behörden sehen Marktbeobachter kaum Chancen, die Rabattschlacht zu stoppen. "Das ist nur eine Vorspeise dessen, was noch kommt", sagte Xpeng-CEO He Xiaopeng. Sein Unternehmen wolle sich künftig nicht über den Preis, sondern über Technologie und internationale Expansion behaupten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion