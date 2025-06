Tesla leidet unter Gewinnmitnahmen

Wie die letzten Zulassungsdaten zeigen, verkaufte Tesla im Mai in Ländern wie Schweden, Dänemark, Spanien und Frankreich 19 bis 68 Prozent weniger Neuwagen. In Norwegen hingegen legten die Verkäufe laut dem Branchenverband OFV um 213 Prozent zu. Besonders gefragt waren hierbei Fahrzeuge des zuletzt aktualisierten Model Y. Besonders großen Druck üben in Asien chinesische Autohersteller auf Tesla aus, die sich einen immer größeren Marktanteil erarbeiten und Tesla schon lange vom Thron gestoßen haben.

Das seit Wochen im Aufbau befindliche Topping-Muster in Form einer kleineren SKS-Formation mit einer dazugehörigen Nackenlinie verlaufend um 331,50 US-Dollar wird nach vorbörslichen Daten derzeit auf den Prüfstand gestellt. Ein Schlusskurs unterhalb der Nackenlinie würde demnach sofortige Short-Ansätze mit Zielen bei 310,89 und darunter in den Bereich um 292,23 US-Dollar aktivieren und sich für ein entsprechendes Short-Engagement anbieten. Zunächst dürfte die Korrektur im Rahmen einer gewöhnlichen Konsolidierung ablaufen, was einem weiteren Rückfall zu einem späteren Zeitpunkt nicht ausschließt. Auf der Oberseite müsste mindestens die nächstgrößere Hürde verlaufend bei 373,00 US-Dollar geknackt werden, damit die Tesla-Aktie Anstiegschancen an 414,50 und darüber 439,74 US-Dollar erfährt.

Tesla Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Die kurzfristigen Zeichen in der Tesla-Aktie sind klar gen Süden gerichtet, ein erfolgreicher Tagesschlusskurs unterhalb der Nackenlinie von 331,50 US-Dollar könnte das Papier kurzzeitig in den Bereich von 292,23 US-Dollar talwärts drücken und sich für ein entsprechendes Short-Engagement anbieten. Hierzu kann das mit einem Hebel von 8,3 ausgestattete Open End Turbo Short Zertifikat WKN MK7XS9 zum Einsatz kommen und würde eine Gesamtrendite von 95 Prozent bieten. Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 0,69 Euroermittelt, eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 344,35 US-Dollar nicht unterschreiten. Hieraus würde sich im Schein ein entsprechender Stopp-Kurs von 0,23 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sind nur wenige Tage anzunehmen, dementsprechend ist eine engmaschige Beobachtung Voraussetzung für einen erfolgreichen Trade.

Strategie für fallende Kurse WKN: MK7XS9 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,34 - 0,35 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 363,9967 US-Dollar Basiswert: Tesla Inc. KO-Schwelle: 363,9967 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 332,05 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 0,69 Euro Hebel: 8,3 Kurschance: + 95 Prozent Börse Frankfurt

