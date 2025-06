Bis 2040 könnte die Low Earth Orbit Economy über eine Billion Euro zur globalen Wertschöpfung beitragen (FOTO)

München (ots) -



- Roland Berger und LEOconomy präsentieren neue Studie zu den wirtschaftlichen

Potenzialen der Low Earth Orbit Economy

- Low Earth Orbit Economy revolutioniert traditionelle Industrien; Markt für

Mikrogravitation-Anwendungen in Pharmaindustrie wird auf rund 30 Milliarden

Euro geschätzt

- Europa kann ein führender Player in der Low Earth Orbit Economy werden, wenn

die nötigen politischen, technologischen und finanziellen Voraussetzungen

geschaffen werden



Juni 2025: Die wirtschaftliche Nutzung der niedrigen Erdumlaufbahn (Low Earth

Orbit, ca. 160 - 2.000 km über der Erde) ist bereits Realität und wird neue

Maßstäbe für unser künftiges Leben setzen. In Zeiten geopolitischer Spannungen

und wirtschaftlicher Unsicherheiten ist ein schneller Ausbau der Low Earth Orbit

Economy wichtiger denn je. In ihrer aktuellen Studie beleuchten Roland Berger

und LEOconomy, wie die Low Earth Orbit Economy moderne Volkswirtschaften radikal

verändern kann und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um das volle

Potenzial heben zu können.







Zukunftsmärkte mit hohem Innovationspotenzial. Bis 2040 könnte sie mehr als eine

Billion Euro zur globalen Wertschöpfung beitragen. Angetrieben durch den

technologischen Fortschritt im Raumfahrtsektor und den politischen Ambitionen

von Raumfahrtnationen wie den Vereinigten Staaten und China hat die Low Earth

Orbit Economy das Potenzial, Innovationen freizusetzen, um traditionelle

,On-Earth-Industrien' zu revolutionieren und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Sie

treibt in einzigartiger Weise Zukunftstechnologien in Bereichen wie

Telekommunikation, Energie, Umwelt, Landwirtschaft und Logistik voran.

Insbesondere Mikrogravitation eröffnet dabei völlig neue Möglichkeiten in der

Materialforschung und Medizin, die auf der Erde bislang undenkbar waren," sagt

Manfred Hader, Partner bei Roland Berger.



In Zeiten geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten ist der Ausbau der

Low Earth Orbit Economy von strategischer Bedeutung für Europa, um die

Abhängigkeit von Akteuren außerhalb des Kontinents zu verringern und die

technologische Souveränität nachhaltig zu stärken. Allerdings steht die

erfolgreiche Entwicklung einer Low Earth Orbit Economy in Europa vor einer Reihe

komplexer Herausforderungen:



Politische Unterstützung ist unabdingbar, um europäische Akteure zu ermutigen,

aktiv die Weiterentwicklung der Low Earth Orbit Economy voranzutreiben. Zunächst

bildet die Schaffung einer klaren und transparenten Regulierung sowie

einheitlicher Standards eine notwendige Basis. Diese sollten unter anderem den Seite 1 von 3 Seite 2 ►





