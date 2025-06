BIKE24 Holding AG (von Montega AG): Kaufen

Unternehmen: BIKE24 Holding AG

ISIN: DE000A3CQ7F4



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 05.06.2025

Kursziel: 2,90 EUR (zuvor: 2,60 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA

BIKE24 fährt aus dem Windschatten - Erneute Anhebung von Prognose und Kursziel nach Guidance-Erhöhung



BIKE24 hat gestern aufgrund der dynamischen Umsatzentwicklung im April und Mai durch das positive Marktumfeld sowie gezielte interne Maßnahmen die Umsatzguidance für 2025 angehoben.



Besonders hervorzuheben ist das anhaltend starke Wachstum im margenstarken Teile-, Zubehör- und Bekleidungssegment (PAC), das weiterhin als wichtigster Treiber fungiert. Rückenwind für die erwartet starke Entwicklung in Q2 gab ein bislang freundliches, wenngleich kompetitives Marktumfeld und ein früher Saisonstart infolge günstiger Wetterbedingungen. Auch die seit Jahren konsequent vorangetriebene Internationalisierung zeigt spürbare Wirkung: Die neuen, lokalisierten Webshops in Polen und Finnland - beide seit Jahresbeginn live - tragen bereits messbar zum Wachstum bei und verbessern gleichzeitig das Kundenerlebnis durch gezielte Ansprache. Das Resultat: zweistellige Wachstumsraten sowohl im Neu- als auch im Bestandskundengeschäft in sämtlichen Kernregionen. Für das zweite Quartal erwartet das Unternehmen entsprechend den höchsten Quartalsumsatz der Firmengeschichte - also über dem bisherigen Rekord von 72,6 Mio. EUR aus Q3/22.



Das aktuelle Wachstum ist aber nicht nur dem günstigen Wetter und der zunehmenden Internationalisierung geschuldet, sondern beruht vor allem auch auf mehreren gezielten internen Initiativen, die nach eigenen Angaben aktuell zu signifikanten Marktanteilsgewinnen führen und für die Wettbewerbsposition und das künftige Wachstum von BIKE24 von hoher Bedeutung sind.



* Optimierter Einkauf und bessere Lagerverfügbarkeit dank SAP-Einführung * Zielgerichtete Einkaufskooperationen im Komplettradsegment * Effiziente Vermarktung von Sonderkontingenten aus Herstellerüberbeständen * Stärkung der Rolle als europäischer Distributionspartner für Markenhersteller



Auch das Komplettfahrradgeschäft entwickelt sich trotz weiterhin herausfordernder Marktbedingungen erfreulich, wenngleich der starke Preiswettbewerb intensiv und der wesentliche Grund für die unveränderte EBITDA-Prognose von 7-12,1 Mio. EUR ist. Durch Kooperationen mit Markenherstellern und Zugang zu attraktiven Sonderkontingenten gelingt es BIKE24, das Angebot zu differenzieren und mit seiner europaweiten Plattformeffizient zu vermarkten und damit Kunden für künftige Umsätze im Bereich PAC an das Unternehmen zu binden.



Fazit: Aufgrund der starken Entwicklung im April und Mai heben wir unsere Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2025 an. BIKE24 überzeugt weiterhin mit einem stimmigen Gesamtpaket aus strukturellem Wachstum, operativer Exzellenz und digitaler Skalierbarkeit. Zwar hat die Aktie in den vergangenen Wochen bereits einen großen Teil des attraktiven Potenzials vorweggenommen, wir sehen jedoch weiteres Aufwärtspotenzial, insbesondere durch die zunehmende Skalierung, Potenziale in der Rohertragsmarge und den erfolgreichen Ausbau des internationalen Geschäfts. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem erhöhten Kursziel von EUR 2,90 (zuvor: EUR 2,60).

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/32804.pdf



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2151428 05.06.2025 CET/CEST



°



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bike24 Holding Aktie Die Bike24 Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,15 % und einem Kurs von 2,59 auf Tradegate (05. Juni 2025, 10:14 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bike24 Holding Aktie um +13,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,68 %. Die Marktkapitalisierung von Bike24 Holding bezifferte sich zuletzt auf 114,39 Mio.. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2,0000Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 2,0000Euro was eine Bandbreite von -22,78 %/-22,78 % bedeutet.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 2,90 Euro