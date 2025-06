Zahl der offenen Stellen deutlich gesunken

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Zahl der offenen Stellen in Deutschland hat sich binnen eines Jahres um 25 Prozent reduziert. Im ersten Quartal 2025 seien 1,18 Millionen Arbeitsplätze unbesetzt gewesen, teilte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg als Ergebnis seiner Stellenerhebung mit. Das sind 226.000 weniger als im vierten Quartal 2024 und 390.000 weniger als im ersten Quartal 2024.

Die Bundesagentur für Arbeit gibt in ihrer monatlichen Statistik ebenfalls die Zahl offener Stellen an - jedoch nur diejenigen, die den Arbeitsagenturen auch gemeldet werden. Diese Zahl liegt etwa bei der Hälfte der IAB-Zahl, die alle offenen Stellen berücksichtigt, also auch diejenigen, die von den Arbeitgebern nicht an die Arbeitsagenturen gemeldet werden. Grundlage der Erhebung ist eine Befragung von gut 10.000 Betrieben.

"Der starke Rückgang an offenen Stellen verringert das Risiko von Personalengpässen am Arbeitsmarkt", sagte IAB-Forscher Alexander Kubis. Bundesweit kamen auf 100 von den Betrieben ausgeschriebene offene Stellen durchschnittlich 251 arbeitslos gemeldete Personen und damit 74 Arbeitslose mehr als noch im Vorjahresquartal./dm/DP/stw