DZ Bank hebt fairen Wert für Talanx auf 120 Euro - 'Halten'

Im Moment sind wieder Tarifverhandlungen in der Versicherungswirtschaft. Es geht in die 3. Verhandlungsrunde und Verdi ist nach dem letzten schlechten Abschluss unter Druck hier etwas für die Beschäftigten zu erreichen.Ende Bankkooperation:Der Versicherungsumsatz im deutschen Privatkundengeschäft, der kleinsten Sparte, ging im ersten Quartal um sechs Prozent auf 812 Millionen Euro zurück. Hierin spiegle sich der rückläufige Absatz der Targo Versicherung vor dem Auslaufen der Kooperation Ende 2025 wider, sagte Finanzchef Jan Wicke am Donnerstag in Hannover. "Da fehlt uns Ergebnis und Umsatz." Trotzdem habe die Sparte den Nettogewinn mit 46 (2024: 45) Millionen Euro stabil gehalten, lobte Wicke.Die Targobank hatte den Vertrag mit Talanx im vergangenen Jahr gekündigt, weil sie ihr Bancassurance-Geschäft künftig wie in Frankreich und Belgien über die eigene Versicherungstochter des Eigentümers Credit Mutuel abwickeln will. Rund 95 Prozent des Geschäfts der Targo Versicherung entfielen auf die Lebensversicherung, sagte Wicke. Ein Großteil davon besteht aus Restschuldversicherungen, mit denen Kunden ihre Ratenzahlungen gegen Arbeitslosigkeit oder Berufsunfähigkeit absichern. Doch hat der Gesetzgeber den Verkauf dieser Policen eingeschränkt, die für die Versicherer sehr lukrativ sind. Nun muss zwischen dem Abschluss des Kredits und der Versicherung mindestens eine Woche vergehen.