Deutscher Führungskräftetag 2025 rückt Werte, Verantwortung und Dialog in den Mittelpunkt moderner Führung

Berlin (ots) - Polarisierung, gesellschaftlicher Wandel und geopolitische

Spannungen prägen zunehmend den Führungsalltag in deutschen Unternehmen. Auf dem

Deutschen Führungskräftetag 2025 diskutierten am 5. Juni in Berlin

Führungskräfte mit Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft, Politik und

Wissenschaft über die Verantwortung von Leadership in herausfordernden Zeiten -

und setzten ein starkes Zeichen für Haltung, Offenheit und wertebasierte

Führung.



"Führungskräfte müssen heute zeigen, dass Haltung nicht nur möglich, sondern

notwendig ist", mahnte ULA-Präsident Roland Angst. "Als Deutscher

Führungskräfteverband zeigen wir Haltung und Rückgrat sehr deutlich mit unserer

Demokratieerklärung. Führung meint für uns dabei gerade nicht,

Wahlentscheidungen zu beeinflussen - sondern diese einzuordnen: Was bedeuten

offene Grenzen und Märkte für unseren Wohlstand, wie wichtig ist

Fachkräftezuwanderung und warum sind Vielfalt sowie Nachhaltigkeit

Erfolgsfaktoren?"





