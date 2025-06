De.mems Aufsichtsrat unter neuer Führung

De Wit hat an verschiedenen Standorten auf der ganzen Welt gearbeitet und ist eine hochrangige Führungskraft mit umfangreicher internationaler Erfahrung in Aufsichtsräten und Führungspositionen. Zuletzt war er als CEO Asia Pacific für Fresenius Medical Care tätig, dem weltweit führenden Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen. Darüber hinaus war er von 2016 bis 2021 auch Mitglied des Vorstands von Fresenius Medical Care.

Der De.mem-Vorstand ist der Ansicht, dass Harry De Wit aufgrund seines Wohnsitzes in Asien, einem der Hauptzielmärkte von De.mem, seiner Geschäftserfahrung in Asien und Australien sowie seiner strategischen und Kapitalmarkterfahrung in der Lage sein wird, die nächste Wachstumsphase der globalen Expansion der Gesellschaft zu leiten. Herr De Wit ist zudem ein signifikanter Anteilseigner der Firma. Im Interview erklärt er, wie er das konkret angehen will.

Herr De Wit, herzlichen Glückwunsch zur neuen Position! Bestimmt haben Sie jede Menge Ideen, wie es mit De.mem unter Ihrer Führung weitergehen wird. Auf welche Entwicklungen wollen Sie ihren Fokus legen?

Ich denke, ich kann in der neuen Position weiteren Einfluss auf die strategische Entwicklung des Unternehmens nehmen. Dank meiner langjährigen Geschäftserfahrung in Asien, einem wichtigen Wachstumsmarkt für De.mem basierend auf unserer bestehenden Niederlassung in Singapur, kann ich gerade hier einiges an Netzwerk und Kontakten einbringen. Wir haben De.mem mittlerweile gut etabliert – siehe die jüngsten Finanzzahlen, welche einen stabilen, positiven operativen Cash Flow belegen – und beginnen nun die weitere Expansion unseres Unternehmens in neue Märkte, wie z.B. in die Haushaltsfiltration, einen gerade in Asien stark wachsenden Markt.