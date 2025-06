Bitcoin: ACHTUNG – BEWEGUNG voraus?! Plus Nasdaq, Solana, XRP & ETH! Bitcoin bewegt sich in einer engen Spanne – steht ein Ausbruch bevor? In dieser Analyse wirft AnFin einen Blick auf die aktuelle Chartsituation von Bitcoin sowie auf Nasdaq, Solana, XRP und Ethereum. Im Fokus: Relevante Unterstützungen, Widerstände, Formationen & Optionen.