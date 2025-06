Zinssenkung könnte gewaltiger Rubel-Rallye ein Ende setzen

Diese gewaltige Lockerung der Geldpolitik würde gleichzeitig die bestehende Rubel-Rallye gefährden, die durch geopolitische und innenwirtschaftliche Faktoren angetrieben wird. Der Rubel ist in den letzten Monaten ein überraschender Gewinner auf den internationalen Devisenmärkten.

Die wirtschaftliche Lage Russlands ist angespannt, trotz einer beeindruckenden Aufwertung des Rubels , der in diesem Jahr bereits mehr als 30 Prozent zum US-Dollar gewonnen hat. Doch mit dem drohenden Risiko einer Rezession steht die russische Zentralbank am Freitag vor einer gewichtigen Entscheidung: Eine Zinssenkung von bis zu 300 Basispunkten könnte notwendig werden, um das wirtschaftliche Wachstum zu stützen und die stagnierende Industrie anzukurbeln.

In einer Zeit, in der die russische Wirtschaft von den Auswirkungen westlicher Sanktionen und einem Krieg in der Ukraine gebeutelt wird, hat die russische Währung über 30 Prozent zum US-Dollar und sogar mehr als Gold zugelegt. Dies ist besonders bemerkenswert, da Russland unter einem wachsenden Außenhandelsschutz, Kapitalverkehrskontrollen und geopolitischen Spannungen leidet. Dennoch blieb der Rubel inmitten dieser Widrigkeiten der Top-Performer des Jahres 2025.

Der Rubel verdankt seinen Anstieg vor allem einer Mischung aus externen und internen Faktoren. Auf der einen Seite schwächt sich der US-Dollar ab, was die russische Währung begünstigt. Der US-Dollar hat aufgrund von Handelskriegen und einer wachsenden Vertrauenskrise, ausgelöst durch die Zölle der Trump-Administration, einen dramatischen Rückgang erlitten.

Der Rubel wird auch durch das höhere Zinsniveau in Russland gestützt. Mit einem Leitzins von (noch) 21 Prozent bietet Russland attraktive Renditen für ausländische Investoren, die von der Zinsdifferenz profitieren. Diese sogenannten Carry Trades, bei denen Anleger günstig in Währungen wie dem US-Dollar Geld leihen, um dann im Rubel-Raum höhere Renditen zu erzielen, haben in den letzten Monaten zu einer verstärkten Nachfrage nach russischen Vermögenswerten geführt.

Doch nicht alle Entwicklungen spielen dem Rubel in die Karten. Ein starker Rubel ist ein zweischneidiges Schwert für Russland. Einerseits wird die Inflation eingedämmt, andererseits wird die Exportwirtschaft durch den starken Rubel belastet, da russische Rohstoffexporte, insbesondere Öl, in Landeswährung weniger einbringen. Auch der Staatshaushalt leidet unter den kräftigen Kursgewinnen der Währung. Die russische Regierung hatte den Rubel im Budget für 2025 noch bei einem Kurs von 96,5 zum US-Dollar eingeplant, aktuell liegt der Kurs jedoch mehr als 18 Prozent darüber. Dies gefährdet die fiskalische Planung und erschwert den Haushalt, da die Öl- und Gasexporteinnahmen zurückgehen.

Hinzu kommt, dass der wirtschaftliche Aufschwung in Russland größtenteils auf staatliche Militärausgaben und nicht auf eine nachhaltige wirtschaftliche Diversifikation angewiesen ist. Die zivilen Sektoren sehen sich mit einer rückläufigen Nachfrage konfrontiert, und Unternehmen wie der Stahlriese Severstal mussten bereits mit Milliardenverlusten kämpfen. Auch die Investitionsbereitschaft von Unternehmen leidet unter den hohen Finanzierungskosten und der Unsicherheit, die die geopolitische Lage und die Zölle von US-Präsident Donald Trump erzeugen.

Am Freitag steht jedoch eine Entscheidung an, die das Schicksal des Rubels und der russischen Wirtschaft maßgeblich beeinflussen könnte: Die russische Zentralbank ist möglicherweise gezwungen, die Zinssätze drastisch zu senken, um die sich abzeichnende Rezession zu verhindern. Eine Senkung von 200 bis 300 Basispunkten würde den Leitzins auf 18 bis 19 Prozent senken. Dies könnte der Wirtschaft eine Atempause verschaffen, birgt jedoch die Gefahr, die Rubel-Rallye zum Erliegen zu bringen. Die Regierung steht unter enormem Druck, die Zinsen zu senken, da die Wirtschaft ohne ausreichende Unterstützung von außen kaum in der Lage ist, eine Rezession zu vermeiden.

"Die langfristigen wirtschaftlichen Aussichten für Russland sind zunehmend negativ", warnt das Stockholm Institute of Transition Economics. Das Land hat durch seine Reaktion auf westliche Sanktionen viele marktwirtschaftliche Prinzipien aufgegeben, was langfristig die fiskalische Flexibilität verringert und systemische Risiken verstärkt.

Die Frage bleibt, ob die russische Zentralbank die Zinssenkung wagt und damit den Rubel unter Druck setzen könnte. Sollte sie in ihrer Geldpolitik zu zaghaft bleiben, droht eine stärkere Rezession. Entscheidet sie sich jedoch für eine Lockerung, könnte dies das Ende einer der stärksten Devisen-Rallyes in diesem Jahr bedeuten. Am Freitag wird sich zeigen, ob die Zentralbank ihre Politik der hohen Zinsen beibehält oder zulässt, dass der Rubel wieder schwächer wird, um die Wirtschaft zu stützen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion