sicher, bargeldlos- und immer öfter mobil (FOTO)

Bonn (ots) -



- Kartenzahlung bleibt die Nummer eins

- Vor allem Jüngere zahlen häufiger mit dem Smartphone

- Bargeld bleibt Teil der Reisekasse - besonders für kleine Ausgaben



Ob an der Strandbar, am Flughafen oder beim Städtetrip: Wer 2025 verreist, will

vor allem eines: bequem, sicher und flexibel bezahlen. Wie die aktuelle

Sommerumfrage der norisbank zeigt, hat sich die Kartenzahlung bei den Deutschen

fest etabliert. Sie bleibt auch in diesem Jahr das beliebteste Zahlungsmittel im

Urlaub - selbst bei kleineren Beträgen. Gleichzeitig gewinnt das Smartphone

immer mehr an Bedeutung. Vor allem bei den Jüngeren gehört das mobile Bezahlen

längst zum Alltag. Und Bargeld? Auch das bleibt Teil der Reisekasse, doch das

klassische Portemonnaie bekommt Konkurrenz, denn die Deutschen setzen auch im

Das Bezahlen mit Karte ist für viele Urlauber längst eine Selbstverständlichkeit

- und wird auch 2025 das bevorzugte Zahlungsmittel der Deutschen auf Reisen

bleiben. Mehr als drei Viertel (78,8 Prozent) der befragten Deutschen geben an,

am liebsten mit Kreditkarte zu zahlen. Ein Blick auf die Entwicklung der letzten

Jahre zeigt: Die Kartenzahlung hat sich auf hohem Niveau etabliert. Seit 2021

ist der Anteil der Kartenzahler kontinuierlich gestiegen (2024: 78,8 Prozent,

2023: 77,3 Prozent, 2022: 77,2 Prozent). Noch aufschlussreicher ist der

Vergleich der generellen Zahlungspräferenz. Mehr als die Hälfte (50,8 Prozent)

bevorzugt im Urlaub grundsätzlich bargeldlose Zahlungsmethoden - also

EC-/Maestro-Karte, Kreditkarte oder Smartphone-App. 2019 lag dieser Wert noch

bei 39,9 Prozent - inzwischen also ein Plus von rund 11 Prozentpunkten.

Bargeldloses Bezahlen ist längst Teil der modernen Reisekultur.



Spitzenreiter beim digitalen Bezahlen sind die 35- bis 49-Jährigen: 56,6 Prozent

von ihnen geben an, am liebsten mit Karte oder App zu bezahlen - mehr als in

jeder anderen Altersgruppe. Auch das Bildungsniveau scheint eine Rolle zu

spielen. Besonders bei Personen mit abgeschlossenem Fachhochschul- oder

Hochschulstudium liegt die Vorliebe für bargeldloses Bezahlen deutlich über dem

Durchschnitt (60,5 Prozent).



Kleine Beträge? Auch die werden gerne mit Karte bezahlt



Was früher nur für größere Ausgaben wie die Hotelrechnung oder die

Mietwagenbuchung galt, betrifft heute auch den Kaffee und die Kugel Eis: 55,8

Prozent wollen 2025 auch kleinere Ausgaben mit Karte bezahlen. Zum Vergleich:

2019 waren es noch 24,4 Prozent - also mehr als eine Verdopplung!



Überraschend hoch ist die Kartennutzung bei kleineren Beträgen durch ältere





