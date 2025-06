Kodiak gibt die Beauftragung von Marketingfirmen bekannt

5. Juni 2025 - Vancouver, British Columbia - Kodiak Copper Corp. (das "Unternehmen" oder "Kodiak") (TSX-V: KDK, OTCQB: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) gibt bekannt, dass es Global One Media Group Pte. Ltd. ("Global One Media") und BTV The Agency ("BTV") beauftragt hat. Global One Media ist ein auf Investoren fokussiertes Unternehmen für digitales Marketing und wird das Unternehmen bei seinen digitalen und Social Media Influencer Marketing Tätigkeiten helfen. BTV ist eine Marketing- und Content-Agentur, die Kodiak bei der Investorenansprache unterstützt. Beide Firmen stehen in einem unabhängigen Verhältnis zum Unternehmen.

Die Laufzeit des Vertrags mit Global One Media (der "Global One Vertrag") beginnt am 2. Juni 2025 und endet am 2. Dezember 2025. Der Global One Vertrag kann nach der anfänglichen Laufzeit im gegenseitigen Einvernehmen zwischen dem Unternehmen und Global One Media auf monatlicher Basis verlängert werden. Gemäß den Bedingungen des Global One Vertrags hat das Unternehmen zugestimmt, Global One eine monatliche Bargebühr von USD$ 5.500 zu zahlen. Es gibt keine Leistungsfaktoren, die sich auf die Vergütung von Global One Media auswirken, und Global One Media wird keine Wertpapiere des Unternehmens als Vergütung erhalten. Global One Media hält weder direkt noch indirekt eine Beteiligung am Unternehmen. Der Global One Vertrag unterliegt der Genehmigung durch den TSX Venture Exchange.

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit BTV wird Kodiak eine gezielte Streaming-Werbekampagne starten, um die Reichweite des Publikums über digitale Plattformen zu erhöhen, und wird in einer kommenden Folge einer landesweit ausgestrahlten Wirtschaftsfernsehsendung zu sehen sein. Der anfängliche Vertrag beläuft sich auf 29.500 CAD$ über einen Zeitraum von vier Monaten, beginnend im Juni, und kann erweitert werden. Es gibt keine Leistungsfaktoren, die sich auf die Vergütung von BTV auswirken, und BTV wird keine Wertpapiere des Unternehmens als Vergütung erhalten. BTV hält weder direkt noch indirekt eine Beteiligung am Unternehmen.

Über Global One Media

Global One Media ist eine auf Investoren ausgerichtete Full-Service-Agentur für digitales Marketing, die auf die Bedürfnisse börsennotierter Unternehmen eingeht. Sie liefert kreative und effektive Lösungen für die digitale Marktwahrnehmung und Markenpositionierung in allen Branchen und ist spezialisiert auf die Erstellung und Verbreitung von Inhalten sowie die Einbindung von Investoren für börsennotierte und vorbörsliche Unternehmen. Mithilfe ihres globalen Netzwerks und ihrer Community-gesteuerten Kanäle helfen sie börsennotierten Unternehmen, ihren Sektor in der digitalen und Social-Media-Landschaft zu meistern, ihre Geschichte auf ansprechende Weise zu erzählen und Millionen von Investoren auf der ganzen Welt zu erreichen.