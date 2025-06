Nittetsu Mining leistet 5. Earn-in-Zahlung in Höhe von 1,5 Mio. $ für Projekt Los Chapitos von Camino

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 5. Juni 2025 / Camino Minerals Corporation (TSX-V: COR) (OTC PINK: CAMZF) („Camino“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Erhalt von 1,5 Millionen CAD von seinem Explorationspartner Nittetsu Mining CO., Ltd. („Nittetsu“) bekannt zu geben, mit denen das bevorstehende Explorations- und Bohrprogramm beim Kupferprojekt Los Chapitos („Los Chapitos“ oder das „Projekt“) von Camino in Peru vollständig finanziert wird.

Die Gelder stellen die fünfte Option für eine Earn-in-Zahlung durch Nittetsu gemäß den Bedingungen des Earn-in-Abkommens („Abkommen“) dar, das Camino im Jahr 2023 mit Nittetsu unterzeichnet hat (siehe Pressemitteilung vom 14. Juni 2023). Gemäß den Bedingungen des Abkommens kann sich Nittetsu eine 35-%-Projektbeteiligung an Los Chapitos sichern, sobald es über einen Zeitraum von drei Jahren eine Investition in Höhe von insgesamt 10 Millionen CAD getätigt hat. Bis dato hat Nittetsu insgesamt 8,5 Millionen CAD in das Kupferprojekt Los Chapitos investiert.

Das Explorations- und Bohrprogramm läuft von 1. Juni 2025 bis 30. November 2025 und wurde vom gemeinsamen technischen Komitee von Camino und Nittetsu genehmigt. Die Gelder werden für die Weiterentwicklung und Bebohrung der nächsten vorrangigen Ziele von Camino verwendet werden, einschließlich des Erkundungsgebiets Katty auf dem Diva Trend, wo Mineralisierungen in Zusammenhang mit Kupferoxid, Sulfiden und kupferreicher Substanz (Copper Wad) an der Oberfläche identifiziert und bereits zuvor in der Tiefe bebohrt wurden. Das Programm wird auch das kürzlich identifizierte Ziel Sombrero Blanco entlang der Verwerfung La Estancia umfassen, wo eine mächtige und beständige Zone mit einer Kupferoxidmineralisierung identifiziert wurde, die nach wie vor ein bedeutsames Zielgebiet bei der strategischen Exploration von Camino beim Kupfer- und Silber-Explorationsprojekt Los Chapitos im Süden von Peru ist.

Camino und Nittetsu arbeiten außerdem mit Beratern zusammen, um die Kupfermineralisierung in der Tiefe zu modellieren und zu untersuchen. Historische Bohrabschnitte haben hochgradiges Kupfer in der Tiefe nachgewiesen, einschließlich 4,5 m mit 5,01 % Cu ab 245,5 m in Bohrloch DCH-012 (siehe Pressemitteilung vom 26. Mai 2020 für vollständige Details zum Bohrloch und dem entsprechenden Bohrprogramm). Weitere Ergebnisse der Schürfgrabungen und Zielermittlungen werden in den kommenden Wochen veröffentlicht werden, sobald das Unternehmen seine besten Bohrziele für 2025 identifiziert hat.