Nexus Uranium nimmt zu aktuellen Entwicklungen auf dem Uranmarkt Stellung

Bemerkenswerte Entwicklungen auf dem Uranmarkt:

- US-Präsidialverordnung: Ziel der Präsidialverordnung von US-Präsident Trump ist es, den US-Kernkraftsektor wiederzubeleben und die inländische Kontrolle über den Uranbrennstoffkreislauf wiederherzustellen, eine nationale Energiepolitik zu etablieren, den Einsatz von Reaktoren zu forcieren und die Brennstoffversorgungsinfrastruktur im Land wieder aufzubauen.

- Stärkung des Spotpreises: Die Uran-Spotpreise haben sich von ihren 52-Wochen-Tiefstständen von etwa 62 US$/Pfund erholt und sind auf rund 72 US$/Pfund angestiegen, nachdem sich die Stimmung verbessert hatte und die Versorgungsunternehmen wieder aktiv geworden waren.

- Ankündigungen zu SMR: NuScale Power erhielt von der U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) die Genehmigung für seinen 77-MW-Reaktor - der erste Reaktor, der die NRC-Zertifizierung erlangt hat.

- KI-bedingte Stromnachfrage: Metas jüngster 20-jähriger Versorgungsvertrag folgt auf zahlreiche ähnliche Ankündigungen von Konzernen wie Google und Amazon.

„Die grundlegende Angebot-Nachfrage-Situation für Uran und saubere, hocheffiziente und skalierbare Kernkraft ist nach wie vor robust“, so Jeremy Poirier, CEO von Nexus Uranium. „Die US-Verkündungen und die erste SMR-Zertifizierung durch die NRC ebnen den Weg für eine erhebliche Ausweitung der Kernkraftentwicklung in den Vereinigten Staaten und letztlich auch für kanadische Uranexplorations- und -erschließungsunternehmen, da die USA angesichts des erheblichen Angebotsdefizits in puncto inländischer Produktion auf diese angewiesen sind. Darüber hinaus stellt die explosionsartige Nachfrage nach KI und Cloud-Computing immer höhere Anforderungen an eine saubere, effiziente Grundlaststromversorgung. Deutlich wird dies an einer Reihe von Partnerschaften zwischen Unternehmen aus den Bereichen Tech und Kernenergie, wie etwa auch die jüngste Partnerschaft zwischen Meta und Constellation Energy.“