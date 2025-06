Hanwha steigt mit Mega-Verlust aus – Eutelsat-Aktie crasht zweistellig!

Hanwha Systems, ein südkoreanischer Hightech-Lieferant für militärische Systeme und Teil des Hanwha-Mischkonzers, trennt sich vollständig von seiner Beteiligung am Satellitenbetreiber Eutelsat. Wie aus Unterlagen des Bookrunners Citi hervorgeht, soll der gesamte 5,4-Prozent-Anteil für rund 78 Millionen Euro verkauft werden. Die Papiere werden demnach zu einem Stückpreis von 3,00 Euro angeboten – ein Abschlag von knapp 14 Prozent auf den Schlusskurs vom Mittwoch.

Der geplante Ausstieg markiert für Hanwha einen herben Verlust. Die Beteiligung basiert auf einer ursprünglichen Investition von 300 Millionen US-Dollar, getätigt im Jahr 2021 in den damaligen Eutelsat-Fusionspartner OneWeb. Der Wert des Pakets liegt heute bei lediglich 85 Millionen US-Dollar – ein Minus von rund 74 Prozent. Die Eutelsat-Aktien fallen in der Folge am Donnerstag in Paris um bis zu 16,8 Prozent.