Globale Gemeinschaften vereinen sich auf centralwOrld, während Thailand auf der globalen LGBTQ+-Bühne mit Central Pattana's Pride For All einen Schritt nach vorne macht

BANGKOK, 5. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Am 1. Juni 2025 führte Central Pattana plc, Thailands führender Immobilienentwickler und Betreiber von Central-Einkaufszentren im ganzen Land, mit Stolz eine der weltweit größten Pride-Feiern an, als mehr als 300,000 Menschen versammelten sich in Bangkok zur Bangkok Pride Parade 2025, die in einem kraftvollen Finale im centralwOrld gipfelte, das heute als Wahrzeichen für globale Inklusion gilt.

In seinem sechsten Jahr als Pionier der Gleichberechtigung hat Central Pattana die Thailand Pride Celebration 2025 ins Leben gerufen: "Pride For All", unter dem Motto "Embracing Freedom" (Umarmung der Freiheit), und bekräftigt damit seine Vision eines "Platzes für alle" und seinen Auftrag, sich eine bessere Zukunft für alle vorzustellen.