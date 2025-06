Beitragserträge nach Sondereffekten des bundesweiten Meldedatenabgleichs rückläufig

Köln (ots) -



- Ertragsrückgang nach Abschluss von Klärungsverfahren im Zuge des bundesweiten

Meldedatenabgleichs; Wohnungsbestand durch Neuanmeldungen nahezu konstant.

- Beitragsbefreiungen erstmals seit 2018 wieder leicht steigend; Bezug von

Bürgergeld und Grundsicherung im Alter Hauptgründe für Befreiungen.

- Erhöhte Aufwendungen für den Beitragseinzug u. a. durch neuen Tarifvertrag;

Effizienz- und Wirtschaftlichkeitsmaßnahmen wirken kostendämpfend.

- Servicekommunikation mit neuen Formaten ausgebaut; Fokus auf Aufklärung über

Beitragsregelungen und Verbraucherschutz zum Rundfunkbeitrag.



Die Erträge aus dem Rundfunkbeitrag lagen 2024 bei rund 8,74 Milliarden Euro -

ein Minus von 3,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (2023: 9,02 Milliarden

Euro). Insgesamt 8,57 Milliarden Euro flossen an ARD, ZDF und Deutschlandradio.

164,6 Millionen Euro erhielten die Landesmedienanstalten. Grund für den

Ertragsrückgang ist das Auslaufen des bundesweiten Meldedatenabgleichs, der im

Jahr 2023 noch zu einem Ertragsanstieg geführt hatte. Dieser war in Teilen auf

automatische und rückwirkende Anmeldungen von Wohnungen zurückzuführen, die im

Jahr 2024 nach Abschluss der Verfahren zur Klärung der Beitragspflicht wieder

abgemeldet wurden.





Die Zahl der zum Rundfunkbeitrag angemeldeten Wohnungen verringerte sich imBerichtsjahr entsprechend zwar um 0,4 Prozent, blieb mit insgesamt 40.516.173Wohnungen jedoch auf dem hohen Niveau des Vorjahres, in dem erstmals die Markevon 40 Millionen Wohnungen überschritten worden war (2023: 40.698.001). DieAnzahl der Beitragskonten sank auf 46.992.947 (2023: 47.016.711)."Die regelmäßige Neuerfassung beitragspflichtiger Wohnungen im Rahmen deswiederkehrenden bundesweiten Meldedatenabgleichs ist ein maßgebliches Elementzur strukturellen Konsolidierung des Wohnungsbestandes - und damit derBeitragserträge", erklärt Bernd Roßkopf, Leiter des Geschäftsbereichs Finanzenund Services beim Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Die nachAbschluss des Meldedatenabgleichs im Bestand verbleibenden neuen Wohnungensorgen dafür, dass die Erträge im laufenden Jahr voraussichtlich leicht steigenund in den kommenden Jahren stabil bleiben. Keine ertragsrelevante Rolle spielehingegen bislang die angespannte wirtschaftliche Lage vieler deutscherUnternehmen und Haushalte, so Roßkopf.Erstmals seit Jahren wieder mehr BeitragsbefreiungenLediglich leichte Spuren hinterließen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen imBereich der Befreiungen: Insgesamt 2,4 Millionen Personen waren Ende 2024 aussozialen Gründen von der Zahlung des Rundfunkbeitrags befreit - ein Anstieg um0,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Anstieg ist vor allem auf mehr