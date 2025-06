Dax zum Mittag etwas fester - Bayer auf Gewinnerseite

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem vorsichtigen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter in den grünen Bereich gearbeitet. Gegen 12:30 wurde der Leitindex mit rund 24.375 Punkten berechnet, 0,4 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



Von der Spitze der Kursliste grüßte Bayer. Die Aktie des Pharmakonzerns durfte sich über eine Kaufempfehlung von Goldman Sachs freuen.





