Europäischer Vertriebsriese treibt Schulterschluss mit Frankreich voran / rtk international beteiligt sich am französischen Marktführer TourCom (FOTO) Mit der Beteiligung am französischen Marktführer TourCom baut die rtk Gruppe ihre Position als führende Reisebürokooperation in Europa weiter aus. Die rtk international übernimmt 34 Prozent der Anteile an TourCom - ein bedeutender Schritt zur …