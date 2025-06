AI-Boom könnte bei Broadcom für erneuten Umsatzsprung sorgen!

Der US-Chiphersteller Broadcom steht kurz vor der Veröffentlichung seiner Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal, und die Erwartungen an das Unternehmen sind hoch. Analysten rechnen mit einem weiteren Quartal über den Konsensschätzungen – getragen von einer starken Nachfrage nach KI-Chips sowie einer allmählichen Erholung in nicht-KI-bezogenen Segmenten.

Laut den Konsensschätzungen wird ein Umsatz von 14,97 Milliarden US-Dollar erwartet – ein Plus von rund 20 Prozent im Jahresvergleich. Beim Gewinn je Aktie (EPS) rechnen Analysten mit 1,57 US-Dollar. Die Erfolgsgeschichte Broadcoms untermauert diese Prognosen: In den letzten acht Quartalen hat das Unternehmen durchgehend die EPS-Schätzungen übertroffen, bei den Umsätzen lag es in 88 Prozent der Fälle über den Erwartungen.

In den letzten drei Monaten wurden die EPS-Prognosen 22-mal nach oben revidiert – kein einziges Mal nach unten. Auch bei den Umsätzen gab es 22 Aufwärtskorrekturen gegenüber nur drei Abwärtsbewegungen. Die Aktie hat seit Jahresbeginn bereits über 11 Prozent an Wert gewonnen.

KI-Umsatz auf Rekordniveau

Besonders vielversprechend: Die KI-Sparte. Broadcom selbst hat für das zweite Quartal einen KI-Umsatz von rund 4,4 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt – ein Wachstum von 44 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch die Nachfrage nach kundenspezifischen ASIC-Lösungen – insbesondere aus dem Hause Alphabet – sei ein starker Wachstumstreiber.

Breitband und Server-Speicher erholen sich

Doch Broadcom punktet nicht nur mit KI. Das Unternehmen sieht auch in traditionellen Bereichen wieder Aufwind. Die Breitbandsparte, die im vierten Quartal 2024 einen Tiefpunkt erreichte, konnte im ersten Quartal bereits wieder zulegen – dieser Trend soll sich laut Unternehmensführung auch im zweiten Quartal fortsetzen, da Telekommunikationsanbieter wieder verstärkt investieren.

Moderates Wachstum wird auch im Bereich Server-Speicher erwartet. Zwar waren hier die letzten Quartale von Rückgängen geprägt, doch erste Anzeichen deuten laut Unternehmensangaben auf eine Trendwende hin.

Abhängigkeit von Apple bleibt Risikofaktor

Trotz der positiven Aussichten gibt es auch Schattenseiten. Analyst Hunting Alpha warnt vor einer zu großen Abhängigkeit von Apple. Ein bedeutender Teil von Broadcoms Umsatz entfällt auf den iPhone-Hersteller – eine potenzielle Schwachstelle, insbesondere vor dem Hintergrund stagnierender iPhone-Verkäufe und zunehmender Zollbelastungen im internationalen Handel.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion