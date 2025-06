Die Tankstelle der Zukunft / Von der Evolution zur Revolution - eine Branche im Wandel (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Letzte Ausfahrt Transformation oder auf der

Überholspur zu mehr Innovation? Wie Tankstellen ihre Zukunft in einem sich

wandelnden Mobilitätsökosystem sichern, hat die Management- und

Technologieberatung BearingPoint in einer Studie untersucht.



Die klassische Tankstelle steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Die

Untersuchung "Die Tankstelle der Zukunft" der Management- und

Technologieberatung BearingPoint zeigt, wie sich das traditionelle

Geschäftsmodell durch Elektromobilität, veränderte Kundenbedürfnisse und

regulatorischen Druck grundlegend transformieren wird. Für die Studie wurden

über 1.000 Verbraucherinnen und Verbraucher befragt und zahlreiche

Experteninterviews mit Branchenvertretern geführt. Die Ergebnisse zeichnen ein

klares Bild: Bis 2035 wird sich die Tankstelle evolutionär weiterentwickeln -

gefolgt von einer revolutionären Umgestaltung des gesamten Konzepts ab 2040+.





