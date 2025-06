Bundesapothekerkammer veröffentlicht Empfehlungen für Hitzeschutz in Apotheken

Berlin (ots) - Die Bundesapothekerkammer (BAK) hat Empfehlungen veröffentlicht,

wie Apotheken mit Hitzeperioden umgehen sollten. "Der Musterhitzeschutzplan soll

Apotheken bei der Implementierung von Hitzeschutzmaßnahmen unterstützen. Unser

Ziel ist es, sowohl die Sicherheit und Gesundheit der Patientinnen und Patienten

als auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewährleisten sowie die

Qualität von Arzneimitteln unter erhöhten Temperaturbedingungen zu sichern",

sagte BAK-Präsident Dr. Armin Hoffmann. Der Plan dient als Grundlage für

Schutzmaßnahmen in den Apotheken und zu ihrer Weiterentwicklung. "Es gibt von

der Bundesapothekerkammer bereits verschiedene Materialien, die die Apotheken

nutzen können. Beispiel sind Flyer für Patienten, um für das Thema zu

sensibilisieren. Wir möchten mit dem neuen Plan die Apotheken sensibilisieren,

sich mit dem Thema Hitzeschutz auseinanderzusetzen, ohne neue bürokratische

Vorgaben aufzubauen."



Die Auswirkungen des Klimawandels sind unter anderem Hitzewellen, die sowohl die

Bevölkerung als auch Gesundheitseinrichtungen wie Apotheken vor neue

Herausforderungen stellen. Langanhaltend hohe Temperaturen erhöhen die

gesundheitlichen Risiken, insbesondere für ältere Menschen, chronisch Kranke,

Schwangere und kleine Kinder. Hoffmann: "Den Apotheken kommt vor Ort in diesem

Zusammenhang eine besondere Bedeutung zu: Als wohnortnahe Anlaufstellen tragen

wir wesentlich zur Gesundheitsversorgung bei und sind daher auch in

hitzebedingten Ausnahmesituationen von großer Relevanz."



Entwickelt wurde der Musterhitzeschutzplan von der BAK, in Zusammenarbeit mit

dem Bundesgesundheitsministerium. Der Plan listet eine Vielzahl

organisatorischer Maßnahmen auf, sowohl vorbereitend als auch bei akuten

Hitzewellen. Dazu gehört zum Beispiel, dass die Mitarbeitenden der Apotheken

bereits im Vorfeld einer akuten Hitzewelle gefährdete Patientinnen und Patienten

proaktiv ansprechen.



Mehr Informationen auf http://www.abda.de



Pressekontakt:



Benjamin Rohrer, Pressesprecher, 030 40004-131, b.rohrer@abda.de



Dr. Ursula Sellerberg, Stellv. Pressesprecherin, 030 40004-134,

u.sellerberg@abda.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7002/6049707

OTS: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände