Bewerbungsfrist für den IDEE-Förderpreis endet bald - schnell bewerben und die Chance auf 50.000 Euro sichern (FOTO)

Hamburg (ots) - Der Countdown läuft: Die seit Januar laufende Ausschreibung des

IDEE-Förderpreises geht in die finale Phase - noch bis zum 31. Juli können sich

innovative Unternehmerinnen bewerben. Zum 17. Mal setzt der Hamburger

Unternehmer Albert Darboven mit Deutschlands einziger nationaler Auszeichnung

für innovative Unternehmensgründungen von Frauen ein klares Zeichen für

Innovation und Fortschritt. Der Preis ist mit insgesamt 65.000 Euro dotiert.



"Deutschland braucht jetzt mehr denn je innovative Ideen und mutige

Unternehmerinnen, die diese in die Tat umsetzen", sagt Albert Darboven, Stifter

des Preises. "In Zeiten, in denen Europa im globalen Wettbewerb zu kämpfen hat,

können wir es uns nicht leisten, das enorme Potenzial von Frauen in der

Wirtschaft zu ignorieren und damit wertvolle Chancen zu verschenken."





Der IDEE-Förderpreis verfolgt dabei zwei zentrale Ziele: die aktive Förderung

innovativer Geschäftsideen von Frauen sowie deren öffentlichkeitswirksame

Präsentation als Vorbild für andere Gründerinnen. "Wir müssen weibliche

Erfolgsgeschichten sichtbar machen", so Darboven. "Nur wenn wir zeigen, was

Innovatorinnen bereits heute leisten, inspirieren wir die nächste Generation."



Wer kann teilnehmen?



Teilnahmeberechtigt sind Gründerinnen und Unternehmerinnen, deren Unternehmen

nicht länger als fünf Jahre im Handelsregister eingetragen sind. Auch Teams

können sich bewerben, wobei die Gründungsidee von einer Frau stammen muss. Die

Preisgelder werden von der Albert und Edda Darboven Stiftung zur Verfügung

gestellt und staffeln sich wie folgt: 50.000 Euro für den ersten Platz, 10.000

Euro für den zweiten und 5.000 Euro für den dritten Platz.



Entscheidend für die Jurybewertungen sind der Innovationsgrad, die Tragfähigkeit

und die Nachhaltigkeit der Businesskonzepte aus allen Wirtschaftsbereichen. Auch

das persönliche Engagement der Innovatorinnen fließt in die Bewertung ein.



Wie kann eine Bewerbung eingereicht werden?



Die Bewerbung erfolgt online unter

https://www.idee-kaffee.com/de-de/foerderpreis bis zum 31. Juli 2025. Fünf

Finalistinnen erhalten die Chance, ihr Unternehmen persönlich vor der Jury zu

präsentieren, wobei ein Platz durch das Publikumsvoting vergeben wird.



