Hedgefonds-König George Soros tauscht Alphabet gegen diese 3 KI-Versorger

So erzielte er nach der Gründung von Soros Fund Management und Auflage des Quantum Funds in den Anfangsjahren zwischen 1970 und 1980 zusammen mit Jim Rogers eine Performance von über 3.000 Prozent, während der S&P-500-Index im gleichen Zeitraum seitwärts tendierte.

Die Basis seines Erfolgs bildeten ein makroökonomischer Ansatz, Long-Short-Positionen, eine Diversifikation über zahlreiche Märkte und die Nutzung von Hebeleffekten (Leverage).

Seit 2011 investiert George Soros ausschließlich sein eigenes Vermögen, während Dawn Fitzpatrick 2017 die Leitung von Soros Fund Management übernahm.

Alphabet-Abverkauf

In den vergangenen Quartalen hat George Soros seine Alphabet-Position zunehmend abgebaut, so dass sie derzeit nur noch 1,37 Prozent des Portfolios ausmacht.

Ein möglicher Grund dafür könnte die Sorge sein, dass Google infolge der zunehmenden KI-Nutzung künftig geringere Werbeeinnahmen erzielt. Zudem fordert die amerikanische Justiz in einem Kartellverfahren derzeit die Abspaltung des Chrome-Browsers, der etwa 35 Prozent der Google-Suchumsätze generiert.

Dagegen hat Soros Fund Management im ersten Quartal 2025 verstärkt in folgende Aktien investiert:

1. American Electric Power

Die zunehmende Nutzung der künstlichen Intelligenz führt zu einer starken Steigerung des Strombedarfs. So verbraucht eine ChatGPT-Anfrage etwa zehnmal mehr Energie als eine Google-Suche . Davon profitieren Versorger, die möglichst emissionsarm produzieren.

George Soros hat deshalb im ersten Quartal 2025 für 96,04 Millionen US-Dollar American-Electric-Power-Aktien gekauft.

American Electric Power (AEP) zählt zu den größten Energieversorgern der USA. Das Unternehmen mit Sitz in Columbus (Ohio) beliefert rund 5,6 Millionen Kunden und verfügt über eine Kraftwerkskapazität von rund 23.000 MW. Darüber hinaus besitzt AEP mit mehr als 265.000 Meilen eines der größten Stromnetze in Nordamerika und setzt zunehmend auf emissionsschonende Energien.

Die Erträge entwickeln sich stetig, während die Aktie zu einer Dividendenrendite von 3,65 Prozent notiert (05.06.2025).

2. Entergy

George Soros hat zudem für 93,64 Millionen US-Dollar Entergy-Aktien gekauft.

Entergy ist ein weiterer bedeutender US-Energieversorger mit Sitz in New Orleans (Louisiana). Das bereits 1913 gegründete Unternehmen versorgt mittlerweile in Arkansas, Louisiana, Mississippi und Texas rund drei Millionen Kunden mit Strom.

Entergy ist von der Erzeugung über die Übertragung und Verteilung bis hin zum Verkauf von Strom an End- und Großkunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette aktiv. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Kraftwerke mit einer Gesamtkapazität von rund 25.000 Megawatt, die Erdgas, Kernenergie, Kohle, Wasserkraft und zunehmend auch Solarenergie zur Erzeugung nutzen.

Mit seinem starken Kernkraftfokus, seiner regionalen Marktstellung und wachsender Aktivität in Zukunftsbereichen wie erneuerbaren Energien ist Entergy ein strategisch gut positioniertes Energieunternehmen im Süden der USA.

Die Aktie notiert zu Dividendenrendite 2,93 Prozent (05.06.2025).

3. Consolidated Edison

Darüber hinaus hat George Soros im ersten Quartal 2025 auch Consolidated-Edison-Aktien gekauft.

Consolidated Edison (CE) ist einer der traditionsreichsten US-Versorger. Das bereits 1823 gegründete Unternehmen mit Sitz in New York City beliefert heute rund 3,7 Millionen Stromkunden in New York City und Westchester County sowie etwa 1,1 Millionen Gaskunden in Manhattan, der Bronx, Teilen von Queens und Westchester. Darüber hinaus versorgt CE in Manhattan Kunden mit Fernwärme und ist auch in Teilen des südöstlichen New Yorks und im Norden von New Jersey aktiv.

Das Unternehmen betreibt ein weit verzweigtes Netz mit 549 Meilen an Übertragungsleitungen, 15 Umspannwerken, über 90.000 Transformatoren sowie mehr als 6.000 Meilen Gasleitungen. CE investiert zudem kontinuierlich in den Ausbau und die Modernisierung seiner Strom- und Gasinfrastruktur.

Die Erträge wachsen stetig, während die Aktie zu Dividendenrendite 3,33 Prozent notiert (05.06.2025).

Übrige Käufe

George Soros hat im ersten Quartal 2025 zudem JPMorgan Chase, Tko Group, Lpl Financial Holdings, Las Vegas Sands, Brighthouse Financial, Enstar, Nordstrom und Kellanova neu gekauft und vor allem bei Goldman Sachs, Flutter Entertainment, Fedex, Sunrun, StandardAero, Canadian Pacific Kansas und Corebridge Financial die Position erhöht.

Fazit George Soros

Der über Jahrzehnte sehr erfolgreiche Makro-Trader George Soros zieht sich zunehmend aus seiner Alphabet-Position zurück, während er vor allem Energieversorger, die nicht nur von einem stark steigenden Strombedarf profitieren, sondern auch regelmäßig Dividenden zahlen, neu in sein Portfolio aufnimmt.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion