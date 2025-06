Unternehmen bereit für Wandel - Politik im Reformstau

Berlin (ots) - Wie bewerten Deutschlands Führungskräfte die Lage ihrer

Unternehmen und die des Standorts insgesamt? Eine aktuelle Umfrage unter 1.420

Führungskräften, durchgeführt vom Deutschen Führungskräfteverband ULA gemeinsam

mit der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und dem Bundesverband

Deutscher Volks- und Betriebswirte (bdvb), liefert ein deutliches Bild:



Während viele Führungskräfte ihre Unternehmen als leistungsfähig und

zukunftsorientiert einschätzen, fällt das Urteil über die wirtschaftlichen und

politischen Rahmenbedingungen im Land deutlich kritischer aus.





Die auf dem Deutschen Führungskräftetag 2025 in Berlin vorgestellte Umfrageoffenbart ein zwiegespaltenes Lagebild: Viele Führungskräfte erleben ihreUnternehmen als stark - 58 Prozent sehen es gut für kommende Herausforderungengewappnet und bewerten den Digitalisierungsgrad ihres Unternehmens mit gut odereher gut. Zugleich berichten viele, dass ihre Organisationen in mancher Hinsichtbesser aufgestellt sind als der Standort Deutschland - und sie sich zunehmend inder Rolle sehen, dessen strukturelle Schwächen auszugleichen. Beim Blick auf diegesamtwirtschaftliche Entwicklung überwiegen insgesamt Pessimismus undUnsicherheit: Nur 1,2 Prozent der Befragten halten einen kräftigen Aufschwung innaher Zukunft für sehr wahrscheinlich.Überbordende Bürokratie, ausufernde Regulierung und der ungelösteFachkräftemangel bremsen den Standort Deutschland - darin sind sich dieFührungskräfte einig. "Führungskräfte übernehmen täglich Verantwortung für ihreUnternehmen und Mitarbeitenden. Dafür brauchen sie Rahmenbedingungen, dieeffizientes Handeln ermöglichen - und es nicht blockieren", betont ULA-PräsidentRoland Angst .Auch Prof. Karl-Heinz Paqué , Vorstandsvorsitzender bei derFriedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit fordert: "Deutschland braucht einemutige Entfesselung der Wirtschaft. Weniger Detailsteuerung, mehr Vertrauen inMarkt und Menschen - das ist der Schlüssel für neuen wirtschaftlichen Aufbruch."Besonders dringlich ist für viele Unternehmen der Fachkräftemangel - einstrukturelles Problem, das zunehmend zur Wachstumsbremse wird. Zwar sehenaktuell noch rund 65 Prozent der Führungskräfte die gute Ausbildung von Fach-und Führungskräften als zentralen Standortvorteil. Doch nur 2,5 Prozent haltenDeutschland für wettbewerbsfähig genug, um gezielt internationale Fachkräfteanzuwerben. "Fachkräftesicherung ist keine Randaufgabe - sie istwirtschaftspolitischer Kern", so Prof. Dr. Alexander Zureck , Vizepräsident desbdvb. "Wer Talente gewinnen will, muss Hürden abbauen - von der Bürokratie biszur Sprache."Beim wichtigen Thema Sozialstaat überwiegt die Resignation: Über 70 Prozent derFührungskräfte halten grundlegende Veränderungen in diesem Bereich fürunwahrscheinlich - obwohl die überwältigende Mehrheit einen klarenHandlungsbedarf sieht. Für Roland Angst ist das ein Weckruf an die Politik:"Wenn drei Viertel der Führungskräfte Reformen bei ineffizientenSozialleistungen fordern, ist das ein klarer Handlungsauftrag für dieseLegislaturperiode - und kein Fall für die nächste Arbeitsgruppe."Die Umfrage zeichnet das Bild einer dynamischen, anpassungsfähigen heimischenWirtschaft, die ihre Stärken unter zunehmend schwierigeren Rahmenbedingungenbehaupten muss. Die Unternehmen sind bereit für Veränderung - doch sie brauchenpolitischen Rückenwind. Der Appell, der vom diesjährigen Führungskräftetag 2025ausgeht, ist klar: Deutschland muss wieder vom Reformstau in denGestaltungsmodus wechseln.Unter dem Motto "Zukunft gestalten - Weichen für morgen stellen" diskutiertenauf dem jährlichen exklusiven Forum des Deutschen Führungskräfteverbandes ULAVorsitzende und Mitglieder der Sprecherausschüsse über Standortfragen,notwendigen Reformbedarf und die aktuelle Führungskräfteumfrage 2025. DieFührungskräfte trafen in der Landesvertretung Rheinland-Pfalz in Berlin aufMinisterpräsident Alexander Schweitzer, den neuen FDP-BundesvorsitzendenChristian Dürr sowie zahlreiche weitere Entscheiderinnen und Entscheider aus derPolitik, Wirtschaft und Wissenschaft.