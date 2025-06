Reise in den Kursorbit: Raumfahrtaktie Planet Labs hebt ab!

Innerhalb der Raumfahrt-Branche waren in den vergangenen Monaten vor allem AST SpaceMobile , Rocket Labs und Intuitive Machines gefragt. Doch jetzt dürfte das Feld der Anlegerlieblinge um einen weiteren Wert wachsen: Mit einer Kursexplosion von mehr als 50 Prozent sorgt am Donnerstag Planet Labs für jede Menge Aufsehen. Das Unternehmen überzeugte am Mittwochabend mit seinen Quartalszahlen und wird vom Markt hierfür kräftig belohnt.

Künstliche Intelligenz, Quanten-Computer und Verteidigungswerte – an von Anlegerinnen und Anlegern gehypten Themen herrscht aktuell kein Mangel. Daneben gibt es noch einige kleinere Mini-Hypes, wie zum Beispiel autonomes Fahren, Kernkraft- und Uran-Werte sowie Raumfahrt-Aktien.

Erwartungen übertroffen, Verluste dank Kostensenkungen verringert

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 9,6 Prozent auf 66,3 Millionen US-Dollar zu. Damit konnten die Erwartungen um 4,0 Millionen US-Dollar übertroffen werden. Planet Labs gab in seiner Pressemitteilung an, vor allem von neuen Partnerschaften profitiert zu haben, unter anderem auch mit dem Bundesinnenministerium sowie der Bundesanstalt für Kartografie und Geodäsie.

Beim Ertrag präsentierte das Unternehmen einen überraschend großen Schritt in Richtung Non-GAAP-Profitabilität. Anstatt eines Verlustes in Höhe von -0,03 US-Dollar pro Aktie erzielte Planet Labs ein bereinigtes Ergebnis in Höhe von 0,00 US-Dollar je Anteilsschein.

Ohne Bereinigungen lag der Nettoverlust nach standardisierter Rechnungslegung GAAP bei 12,6 Millionen US-Dollar. Im Jahr zuvor hatte er mit 29,3 Millionen US-Dollar jedoch noch mehr als doppelt so hoch gelegen. Planet Labs war es gelungen, die Kosten in einigen Bereichen zu senken.

Bahnt sich hier etwa operative Profitabilität an?

Im kommenden Quartal erwartet das Unternehmen Erlöse in Höhe von 65 bis 67 Millionen US-Dollar sowie einen bereinigten EBITDA-Verlust von -4 bis -2 Millionen US-Dollar. Für das gesamte Geschäftsjahr prognostizierte der Konzern in seiner Pressemitteilung einen Konzernumsatz von 265 bis 280 Millionen US-Dollar. Der bereinigte Verlust wird auf -12 bis -7 Millionen US-Dollar geschätzt.

Das deutet darauf hin, dass das Unternehmen noch in der zweiten Jahreshälfte Non-GAAP-Profitabilität erreichen könnte. Finanzchefin Ashley Johnson bekräftigte ihr Vertrauen in die "Ausführungsfähigkeit" von Planet Labs und verwies auf "mehrere potenzielle Katalysatoren für Aufwärtspotenzial bei den Erlösen."

+54 Prozent: Aktie mit gewaltigem Kursanstieg!

Die Zuversicht der Finanzchefin sowie die über den Erwartungen liegenden Zahlen elektrisieren am Donnerstag die Anlegerinnen und Anleger: Schon in der US-Vorbörse legte das Papier um rund ein Viertel zu, ehe im regulären Handel alle Dämme brachen – und die Aktie durch die Stratosphäre ging. Gegen 18:00 Uhr (MESZ) lag das Plus der Aktie bei 54 Prozent.

Damit gelang der Aktie aus dem Stand ein Vorzeichenwechsel. Noch am Mittwochabend notierte Planet Labs gegenüber dem Jahreswechsel mit einem Minus von -2 Prozent. Von einem neuen 52-Wochen-Hoch und damit einem Kaufsignal trennt das Papier aktuell nur noch rund 10 Prozent.

Für andere Raumfahrtaktien blieb die starke Kursreaktion von Planet Labs jedoch folgenlos. Nur AST SpaceMobile konnte mit einem Plus von knapp 2 Prozent ebenfalls profitieren.

Fazit: Jetzt den Orbit ins Depot holen

Das Erdbeobachtungsunternehmen Planet Labs hat am Mittwoch überraschend starke Geschäftszahlen präsentiert, vor allem die zum Greifen nahe operative Profitabilität begeistert Investoren und sorgt für einen gewaltigen Kursanstieg.

Dieser könnte durchaus nachhaltig sein: Die liquiden Reserven des Unternehmens liegen aktuell bei 226,1 Millionen US-Dollar. Kapitalerhöhungen dürften damit vorerst nicht nötig sein. Gleichzeitig ist das Unternehmen mit einem Börsenwert von rund 1,2 Milliarden US-Dollar noch ein Leichtgewicht.

Dass die Short-Quote trotz des spekulativen Charakters des Unternehmens nur bei 3,3 Prozent liegt, ist außerdem ein Vertrauensbeweis, dass Investoren mit einem kommerziellen Durchbruch von Planet Labs rechnen – bei AST SpaceMobile beispielsweise liegt die Leerverkaufsquote bei 18,3 Prozent. Wer sich den Orbit ins Depot holen will, sollte das mit Planet Labs tun.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Planet Labs PBC Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +54,76 % und einem Kurs von 6,175USD auf NYSE (05. Juni 2025, 18:05 Uhr) gehandelt.