Bank of America sieht weiterhin Potenzial bei Roblox

Das Metaverse ist ein virtueller Raum, in dem Menschen über Avatare interagieren, arbeiten oder spielen können. Es verbindet Technologien wie Virtual Reality, Augmented Reality und Blockchain und gilt als nächste Stufe des Internets. Tech-Konzerne sehen darin große wirtschaftliche Chancen – Kritiker warnen vor Risiken wie Datenschutzproblemen und sozialer Isolation.

Die Bank of America stuft Roblox, die führende Gaming-Plattform im Metaverse, als Unternehmen mit "strukturellen Vorteilen" ein. Sie hat das Kursziel für die Roblox-Aktie auf 103 US-Dollar erhöht und ihre Kaufempfehlung bestätigt. Dies entspricht einem Kurspotenzial von 13 Prozent.

In seiner Analyse hebt Analyst Omar Dessouky hervor, dass Roblox aufgrund seines Geschäftsmodells schneller von Talenten und Kapital profitieren könnte als mobile Apps oder Konsolenspiele. Diese Einschätzung basiert auf den starken Unternehmensergebnissen sowie dem positiven Kursverlauf der Aktie, durch den das Interesse von langfristig orientierten Wachstumsinvestoren geweckt wurde.

Roblox hat sich als Marktführer im Metaverse etabliert. Dessouky sieht in der Plattform großes Wachstumspotenzial, da Roblox weltweit immer mehr Nutzer gewinnt. Diese Entwicklung könnte einen positiven Kreislauf in Gang setzen, von dem nicht nur Entwickler, sondern auch Marken und Händler profitieren würden. Dessouky prognostiziert, dass Roblox in den kommenden Jahren ein jährliches Wachstum von rund 20 Prozent verzeichnen wird.

Ein entscheidender Vorteil von Roblox ist die Unabhängigkeit von traditionellen Medienunternehmen, die erst in das Metaverse integriert werden müssten. Roblox kann seine gesamten Ressourcen darauf konzentrieren, die Produktführerschaft im Metaverse zu behaupten. Dessouky betont, dass die schnelle Umsetzung von Innovationen zu kontinuierlichem Wachstum führen dürfte.

Unter Wachstumsinvestoren hat sich die Roblox-Aktie als eine der bevorzugten Investitionen etabliert. Die Mehrheit der Analysten bewertet das Unternehmen mit "Buy" oder "Strong Buy". Trotz dieser positiven Einschätzungen zeigt die durchschnittliche Kursprognose ein Abwärtspotenzial von mehr als 18 Prozent, was auf eine gewisse Unsicherheit hindeutet.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion